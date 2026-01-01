Автопарк-Сервіс у Львові: комплексне обслуговування та ремонт автомобілів в одному місці





Саме такий підхід пропонує «Автопарк-Сервіс» —





Які послуги надає СТО «Автопарк-Сервіс»?

Однією з переваг автосервісу є можливість виконання широкого спектра робіт в одному місці. Це зручно для власників автомобілів, які потребують комплексного обслуговування або ремонту кількох систем одночасно.



Серед основних напрямів роботи:



Діагностика автомобіля. Комп'ютерна перевірка електронних систем, діагностика двигуна, підвіски та інших вузлів.

Планове технічне обслуговування. Заміна моторного масла, фільтрів, технічних рідин та інших витратних матеріалів.

Ремонт ходової частини. Діагностика та заміна амортизаторів, важелів, шарових опор, сайлентблоків та інших компонентів підвіски.

Ремонт двигуна. Пошук причин несправностей, ремонт окремих компонентів і складніші відновлювальні роботи.

Обслуговування коробок передач. Діагностика та ремонт механічних і автоматичних трансмісій.

Ремонт гальмівної системи. Перевірка стану гальмівних механізмів, заміна зношених компонентів.

Автоелектрика. Діагностика несправностей електрообладнання, стартерів, генераторів та електронних систем.

Кузовний ремонт і фарбування. Відновлення пошкоджених елементів кузова, рихтування, локальне та повне фарбування.

Завдяки такому переліку послуг власник автомобіля може пройти планове ТО, усунути виявлені несправності та виконати кузовний ремонт на одному СТО.



Спеціалізований дизельний сервіс

Окремим напрямом роботи «Автопарк-Сервіс» є обслуговування дизельних автомобілів.



Сучасні дизельні двигуни оснащені складними паливними системами, зокрема Common Rail. Їхня діагностика та ремонт потребують спеціалізованого обладнання, оскільки несправності форсунок, паливного насоса або регулятора тиску можуть мати схожі прояви.



На СТО виконують перевірку та ремонт дизельних форсунок Bosch, Delphi, Denso, Siemens, діагностику паливної апаратури, обслуговування ПНВТ та інших компонентів дизельної системи.



Для перевірки форсунок використовуються спеціалізовані стенди, які дозволяють оцінювати їхні робочі параметри. За результатами діагностики майстри визначають можливість ремонту або необхідність заміни компонентів.



Такий підхід допомагає уникати необґрунтованої заміни дорогих деталей без попередньої перевірки.



Обладнання та організація роботи

Окремим напрямом роботи «Автопарк-Сервіс» є обслуговування дизельних автомобілів.



Сучасні дизельні двигуни оснащені складними паливними системами, зокрема Common Rail. Їхня діагностика та ремонт потребують спеціалізованого обладнання, оскільки несправності форсунок, паливного насоса або регулятора тиску можуть мати схожі прояви.



На СТО виконують перевірку та ремонт дизельних форсунок Bosch, Delphi, Denso, Siemens, діагностику паливної апаратури, обслуговування ПНВТ та інших компонентів дизельної системи.



Для перевірки форсунок використовуються спеціалізовані стенди, які дозволяють оцінювати їхні робочі параметри. За результатами діагностики майстри визначають можливість ремонту або необхідність заміни компонентів.



Такий підхід допомагає уникати необґрунтованої заміни дорогих деталей без попередньої перевірки.



Обладнання та організація роботи

СТО «Автопарк-Сервіс» має 17 підйомників, що дозволяє організовувати обслуговування автомобілів на кількох ремонтних постах.



Для діагностики та ремонту використовуються спеціалізовані інструменти й обладнання, необхідні для роботи із сучасними автомобільними системами.



Важливою частиною обслуговування є попереднє визначення причини несправності. Наприклад, сторонній стукіт у підвісці не завжди означає необхідність заміни амортизаторів, а нестабільна робота двигуна не обов'язково пов'язана з паливними форсунками.



Тому перед складним ремонтом проводиться діагностика, після якої узгоджуються необхідні роботи та їхня вартість.



На виконані роботи надається гарантія відповідно до умов автосервісу.



Чому важливо регулярно проходити технічне обслуговування?

Багато серйозних несправностей автомобіля розвиваються поступово. Зношення деталей підвіски, порушення роботи гальмівної системи або несвоєчасна заміна технічних рідин не завжди одразу супроводжуються помітними симптомами.



Регулярне технічне обслуговування допомагає виявляти проблеми на ранніх етапах.



Особливо важливо перевіряти автомобіль:



Перед тривалими поїздками.

Після придбання вживаної машини.

За появи сторонніх звуків або вібрацій.

Якщо автомобіль втрачає потужність чи збільшується витрата пального.

Перед сезонною експлуатацією в складних погодних умовах.

Для водіїв із Волині, які регулярно подорожують до Львова або використовують автомобіль для поїздок Україною, справність основних систем безпосередньо впливає на безпеку та комфорт у дорозі.



Де знаходиться «Автопарк-Сервіс» та як записатися?

СТО «Автопарк-Сервіс» розташоване в селі Солонка Львівської області, за адресою: вул. Кільцева, 60.



Автосервіс працює цілодобово. Попередній запис дозволяє уточнити характер несправності, погодити зручний час звернення та отримати інформацію про необхідне обслуговування.



Контактна інформація:



Назва: СТО «Автопарк-Сервіс».

Адреса: Львівська область, с. Солонка, вул. Кільцева, 60.

Телефон: +380 (091) 481-13-40.

Графік роботи: цілодобово.

«Автопарк-Сервіс» поєднує планове технічне обслуговування, діагностику, ремонт двигуна, трансмісії, ходової частини та кузовні роботи. Це дає можливість власникам автомобілів вирішувати різні технічні питання в одному місці — від стандартної заміни витратних матеріалів до складного ремонту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сучасний автомобіль потребує не лише регулярної заміни масла та фільтрів, а й своєчасної діагностики двигуна, ходової частини, гальмівної системи та електроніки. Коли виникає несправність, власникам авто важливо знайти СТО, де можна не тільки визначити її причину, а й виконати необхідний ремонт без звернення до кількох різних майстерень.Саме такий підхід пропонує «Автопарк-Сервіс» — автосервіс у Львові , який спеціалізується на технічному обслуговуванні, діагностиці та ремонті автомобілів різних марок. СТО розташоване в селі Солонка біля Львова, за адресою: вул. Кільцева, 60.Однією з переваг автосервісу є можливість виконання широкого спектра робіт в одному місці. Це зручно для власників автомобілів, які потребують комплексного обслуговування або ремонту кількох систем одночасно.Серед основних напрямів роботи:Завдяки такому переліку послуг власник автомобіля може пройти планове ТО, усунути виявлені несправності та виконати кузовний ремонт на одному СТО.Окремим напрямом роботи «Автопарк-Сервіс» є обслуговування дизельних автомобілів.Сучасні дизельні двигуни оснащені складними паливними системами, зокрема Common Rail. Їхня діагностика та ремонт потребують спеціалізованого обладнання, оскільки несправності форсунок, паливного насоса або регулятора тиску можуть мати схожі прояви.На СТО виконують перевірку та ремонт дизельних форсунок Bosch, Delphi, Denso, Siemens, діагностику паливної апаратури, обслуговування ПНВТ та інших компонентів дизельної системи.Для перевірки форсунок використовуються спеціалізовані стенди, які дозволяють оцінювати їхні робочі параметри. За результатами діагностики майстри визначають можливість ремонту або необхідність заміни компонентів.Такий підхід допомагає уникати необґрунтованої заміни дорогих деталей без попередньої перевірки.Окремим напрямом роботи «Автопарк-Сервіс» є обслуговування дизельних автомобілів.Сучасні дизельні двигуни оснащені складними паливними системами, зокрема Common Rail. Їхня діагностика та ремонт потребують спеціалізованого обладнання, оскільки несправності форсунок, паливного насоса або регулятора тиску можуть мати схожі прояви.На СТО виконують перевірку та ремонт дизельних форсунок Bosch, Delphi, Denso, Siemens, діагностику паливної апаратури, обслуговування ПНВТ та інших компонентів дизельної системи.Для перевірки форсунок використовуються спеціалізовані стенди, які дозволяють оцінювати їхні робочі параметри. За результатами діагностики майстри визначають можливість ремонту або необхідність заміни компонентів.Такий підхід допомагає уникати необґрунтованої заміни дорогих деталей без попередньої перевірки.СТО «Автопарк-Сервіс» має 17 підйомників, що дозволяє організовувати обслуговування автомобілів на кількох ремонтних постах.Для діагностики та ремонту використовуються спеціалізовані інструменти й обладнання, необхідні для роботи із сучасними автомобільними системами.Важливою частиною обслуговування є попереднє визначення причини несправності. Наприклад, сторонній стукіт у підвісці не завжди означає необхідність заміни амортизаторів, а нестабільна робота двигуна не обов'язково пов'язана з паливними форсунками.Тому перед складним ремонтом проводиться діагностика, після якої узгоджуються необхідні роботи та їхня вартість.На виконані роботи надається гарантія відповідно до умов автосервісу.Багато серйозних несправностей автомобіля розвиваються поступово. Зношення деталей підвіски, порушення роботи гальмівної системи або несвоєчасна заміна технічних рідин не завжди одразу супроводжуються помітними симптомами.Регулярне технічне обслуговування допомагає виявляти проблеми на ранніх етапах.Особливо важливо перевіряти автомобіль:Для водіїв із Волині, які регулярно подорожують до Львова або використовують автомобіль для поїздок Україною, справність основних систем безпосередньо впливає на безпеку та комфорт у дорозі.СТО «Автопарк-Сервіс» розташоване в селі Солонка Львівської області, за адресою: вул. Кільцева, 60.Автосервіс працює цілодобово. Попередній запис дозволяє уточнити характер несправності, погодити зручний час звернення та отримати інформацію про необхідне обслуговування.«Автопарк-Сервіс» поєднує планове технічне обслуговування, діагностику, ремонт двигуна, трансмісії, ходової частини та кузовні роботи. Це дає можливість власникам автомобілів вирішувати різні технічні питання в одному місці — від стандартної заміни витратних матеріалів до складного ремонту.

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