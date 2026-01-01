У громадському транспорті Луцька стане більше контролерів





Про це повідомила заступниця міського голови Юлія Дацюк під час зустрічі з представниками компанії «СітіКард», яка обслуговує систему оплати проїзду в Луцьку, - пише



«Є вказівка посилити роботу служби контролю. Вона і так працює, але питання в тому, як саме», – зазначила Юлія Дацюк.



За її словами, перевізники вже сплачували за роботу кожного контролера відповідно до договору. Тепер директору відповідної служби доручили посилити її роботу, а очільник відділу транспорту має обговорити з перевізниками можливість збільшення оплати.



Ці кошти планують спрямувати на підвищення заробітної плати контролерам. Юлія Дацюк наголосила, що гроші, які перевізники сплачували раніше, використовували виключно для виплати зарплат працівникам служби контролю та відповідних нарахувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку планують посилити роботу служби контролю в громадському транспорті.Про це повідомила заступниця міського головипід час зустрічі з представниками компанії «СітіКард», яка обслуговує систему оплати проїзду в Луцьку, - пише ІА "Конкурент" «Є вказівка посилити роботу служби контролю. Вона і так працює, але питання в тому, як саме», – зазначила Юлія Дацюк.За її словами, перевізники вже сплачували за роботу кожного контролера відповідно до договору. Тепер директору відповідної служби доручили посилити її роботу, а очільник відділу транспорту має обговорити з перевізниками можливість збільшення оплати.Ці кошти планують спрямувати на підвищення заробітної плати контролерам. Юлія Дацюк наголосила, що гроші, які перевізники сплачували раніше, використовували виключно для виплати зарплат працівникам служби контролю та відповідних нарахувань.

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