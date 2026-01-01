США схвалили продаж Україні 500 ракет до Patriot на $2,1 млрд





Про це повідомили в Бюро військово-політичних справ Держдепартаменту США, - пише



Згідно з документом, уряд України звернувся із запитом на придбання 500 ракет PAC-3. Крім самих перехоплювачів, пакет включає запасні частини, а також елементи логістичної та програмної підтримки.



«Запропонований продаж покращить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом вдосконалення її інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони. Цей запропонований продаж підтримуватиме наявні операції системи PATRIOT проти поточних повітряних загроз», — йдеться в повідомленні.



У Держдепі окремо наголосили, що Україна оплатить закупівлю коштом внесків від Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також із національних коштів, профінансованих коштом кредиту Європейського Союзу на підтримку України.



Нагадаємо, що раніше Kyiv Independent і Washington Post із посиланням на українських та американських посадовців писали, що Піт Гегсет відмовляється схвалювати постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України, які вже оплатили союзники.



При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, за перші декілька днів війни проти Ірану США і країни Близького Сходу використали понад дві тисячі ракет Patriot.



«А ми від стратегічних партнерів отримали 24 ракети за останні 90 днів. Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Кожна ракета важлива», — додав президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 комплексів Patriot та обладнання на 2,1 мільярда доларів.Про це повідомили в Бюро військово-політичних справ Держдепартаменту США, - пише "Громадське" Згідно з документом, уряд України звернувся із запитом на придбання 500 ракет PAC-3. Крім самих перехоплювачів, пакет включає запасні частини, а також елементи логістичної та програмної підтримки.«Запропонований продаж покращить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом вдосконалення її інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони. Цей запропонований продаж підтримуватиме наявні операції системи PATRIOT проти поточних повітряних загроз», — йдеться в повідомленні.У Держдепі окремо наголосили, що Україна оплатить закупівлю коштом внесків від Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також із національних коштів, профінансованих коштом кредиту Європейського Союзу на підтримку України.Нагадаємо, що раніше Kyiv Independent і Washington Post із посиланням на українських та американських посадовців писали, що Піт Гегсет відмовляється схвалювати постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України, які вже оплатили союзники.При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, за перші декілька днів війни проти Ірану США і країни Близького Сходу використали понад дві тисячі ракет Patriot.«А ми від стратегічних партнерів отримали 24 ракети за останні 90 днів. Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Кожна ракета важлива», — додав президент.

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