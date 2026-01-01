США схвалили продаж Україні 500 ракет до Patriot на $2,1 млрд
Сьогодні, 07:32
Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 комплексів Patriot та обладнання на 2,1 мільярда доларів.
Про це повідомили в Бюро військово-політичних справ Держдепартаменту США, - пише "Громадське".
Згідно з документом, уряд України звернувся із запитом на придбання 500 ракет PAC-3. Крім самих перехоплювачів, пакет включає запасні частини, а також елементи логістичної та програмної підтримки.
«Запропонований продаж покращить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом вдосконалення її інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони. Цей запропонований продаж підтримуватиме наявні операції системи PATRIOT проти поточних повітряних загроз», — йдеться в повідомленні.
У Держдепі окремо наголосили, що Україна оплатить закупівлю коштом внесків від Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також із національних коштів, профінансованих коштом кредиту Європейського Союзу на підтримку України.
Нагадаємо, що раніше Kyiv Independent і Washington Post із посиланням на українських та американських посадовців писали, що Піт Гегсет відмовляється схвалювати постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України, які вже оплатили союзники.
При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, за перші декілька днів війни проти Ірану США і країни Близького Сходу використали понад дві тисячі ракет Patriot.
«А ми від стратегічних партнерів отримали 24 ракети за останні 90 днів. Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Кожна ракета важлива», — додав президент.
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Про це повідомили в Бюро військово-політичних справ Держдепартаменту США, - пише "Громадське".
Згідно з документом, уряд України звернувся із запитом на придбання 500 ракет PAC-3. Крім самих перехоплювачів, пакет включає запасні частини, а також елементи логістичної та програмної підтримки.
«Запропонований продаж покращить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом вдосконалення її інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони. Цей запропонований продаж підтримуватиме наявні операції системи PATRIOT проти поточних повітряних загроз», — йдеться в повідомленні.
У Держдепі окремо наголосили, що Україна оплатить закупівлю коштом внесків від Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також із національних коштів, профінансованих коштом кредиту Європейського Союзу на підтримку України.
Нагадаємо, що раніше Kyiv Independent і Washington Post із посиланням на українських та американських посадовців писали, що Піт Гегсет відмовляється схвалювати постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України, які вже оплатили союзники.
При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, за перші декілька днів війни проти Ірану США і країни Близького Сходу використали понад дві тисячі ракет Patriot.
«А ми від стратегічних партнерів отримали 24 ракети за останні 90 днів. Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Кожна ракета важлива», — додав президент.
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