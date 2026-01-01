Курс валют на 1 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це йдеться на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,52



Курс євро

1 євро — 50,67.



Курс злотого

1 польський злотий — 11,53.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 1 листопада. Гривня зміцнилася до долара США та євро.Про це йдеться на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,52Курс євро1 євро — 50,67.Курс злотого1 польський злотий — 11,53.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію