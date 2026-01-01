Курс валют на 1 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 1 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 1 листопада. Гривня зміцнилася до долара США та євро.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 45,52

Курс євро
1 євро — 50,67.

Курс злотого
1 польський злотий — 11,53.

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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