На Волині мешканці двох громад зібрали для лікарні й пансіонату понад 30 тонн овочів





Про це



Подбали й про підопічних відділення стаціонарного догляду в селі Чарторийськ. Для них жителі Маневицької громади передали 2 тонни картоплі. До цієї доброї справи долучилися також працівники Територіального центру.



Збір овочів злагоджено організували в Цмінівському, Костюхнівському, Новорудському, Чарторийському, Куклинському, Довжицькому, Комарівському, Лісівському, Троянівському та Великоведмезькому старостинських округах.



Вагомий внесок у благодійну ініціативу зробили й жителі Прилісненської громади. Вони передали для потреб лікарні майже 5 тонн картоплі, 31 кг буряка та 15 кг моркви, а для підопічних відділення в Чарторийську — ще 1,6 тонни картоплі.



Директорка КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» Тетяна Панкрашкіна повідомила, що заготовленої картоплі вистачить до нового сезону. Достатній запас картоплі для підопічних і у Чарторийську підтвердив керівник Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Григорій Бас. Інші необхідні овочі та продукти заклади закуповуватимуть відповідно до потреб.



"Щира вдячність усім, хто долучився до цієї доброї справи! За кожним переданим кілограмом овочів — людська праця, щедрість, небайдужість і турбота про ближнього", - зазначають у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щороку жителі Маневицької громади долучаються до благодійної ініціативи щодо заготівлі овочів на зиму для потреб Маневицької багатопрофільної лікарні. Цьогоріч завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати майже 23 тонни овочів: близько 22 тонн картоплі, 600 кг буряка, 250 кг моркви та майже 400 кг капусти.Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.Подбали й про підопічних відділення стаціонарного догляду в селі Чарторийськ. Для них жителі Маневицької громади передали 2 тонни картоплі. До цієї доброї справи долучилися також працівники Територіального центру.Збір овочів злагоджено організували в Цмінівському, Костюхнівському, Новорудському, Чарторийському, Куклинському, Довжицькому, Комарівському, Лісівському, Троянівському та Великоведмезькому старостинських округах.Вагомий внесок у благодійну ініціативу зробили й жителі Прилісненської громади. Вони передали для потреб лікарні майже 5 тонн картоплі, 31 кг буряка та 15 кг моркви, а для підопічних відділення в Чарторийську — ще 1,6 тонни картоплі.Директорка КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня»повідомила, що заготовленої картоплі вистачить до нового сезону. Достатній запас картоплі для підопічних і у Чарторийську підтвердив керівник Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Григорій Бас. Інші необхідні овочі та продукти заклади закуповуватимуть відповідно до потреб."Щира вдячність усім, хто долучився до цієї доброї справи! За кожним переданим кілограмом овочів — людська праця, щедрість, небайдужість і турбота про ближнього", - зазначають у громаді.

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