Зеленський заявив, що Україна може провести вибори взимку

Зеленський заявив, що Україна може провести вибори взимку
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б провести вибори взимку. Однак для цього потрібно, щоб США добилися від Росії припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ZDF.

Під час розмови журналіст запитав у президента, що, виходячи зі всієї складності ситуації з голосування (частина людей за кордоном, частина на фронті), чи означає це, що вибори в Україні будуть лише після війни.

Зеленський заявив, що українська сторона бачить це саме так, але при цьому Київ висував Вашингтону пропозиції, на умовах яких вибори можна було б провести вже взимку.

"Так, саме так ми це бачимо. Але ми висували пропозиції. Я говорив американцям, що ви можете укласти з росіянами угоду про припинення вогню на зимовий період, і тоді люди отримали б електрику та воду. І в цей же час ми також зможемо провести вибори", - сказав Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

У цьому ж інтерв'ю Зеленський повідомив, що провести вибори в Україні складно, оскільки є більша частина громадян, які не зможуть голосувати.

Зокрема йдеться про військових, які перебувають в окопах. Президент наголосив, що саме військові мають насамперед обрати главу держави, оскільки вони зберегли та зберігають незалежність країни. Тому проводити вибори без них було б несправедливо.

У той же час Зеленський повідомив, що влада може розглянути питання проведення виборів в Україні в онлайн-форматі. Але у такому разі Верховній Раді доведеться шукати та знаходити рішення, щоб це зробити.

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Теги: вибори
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