На Волині зник безвісти 63-річний чоловік

На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
На Волині розшукують зниклого безвісти Вабіщевича Юрія Васильовича, 63-річного жителя селища Любешів, Камінь - Каширського району.

Про це повідомили у поліції.

5 листопада чоловік пішов з дому у невідомому напрямку. На даний час його місце знаходження - не відоме.

Прикмети: зріст 177 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке з сивиною, одягнений у камуфляжну куртку, зимову шапку темно-синього кольору та сині штани.

"Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваної особи, повідомити за номером 102, факс 0504845341", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, чоловік, розшук
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