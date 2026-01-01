На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
Сьогодні, 13:09
На Волині розшукують зниклого безвісти Вабіщевича Юрія Васильовича, 63-річного жителя селища Любешів, Камінь - Каширського району.
Про це повідомили у поліції.
5 листопада чоловік пішов з дому у невідомому напрямку. На даний час його місце знаходження - не відоме.
Прикмети: зріст 177 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке з сивиною, одягнений у камуфляжну куртку, зимову шапку темно-синього кольору та сині штани.
"Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваної особи, повідомити за номером 102, факс 0504845341", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у поліції.
5 листопада чоловік пішов з дому у невідомому напрямку. На даний час його місце знаходження - не відоме.
Прикмети: зріст 177 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке з сивиною, одягнений у камуфляжну куртку, зимову шапку темно-синього кольору та сині штани.
"Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваної особи, повідомити за номером 102, факс 0504845341", - йдеться в повідомленні.
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