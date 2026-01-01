На Волині зник безвісти 63-річний чоловік





Про це



5 листопада чоловік пішов з дому у невідомому напрямку. На даний час його місце знаходження - не відоме.



Прикмети: зріст 177 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке з сивиною, одягнений у камуфляжну куртку, зимову шапку темно-синього кольору та сині штани.



"Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваної особи, повідомити за номером 102, факс 0504845341", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукують зниклого безвісти Вабіщевича Юрія Васильовича, 63-річного жителя селища Любешів, Камінь - Каширського району.Про це повідомили у поліції.5 листопада чоловік пішов з дому у невідомому напрямку. На даний час його місце знаходження - не відоме.зріст 177 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке з сивиною, одягнений у камуфляжну куртку, зимову шапку темно-синього кольору та сині штани."Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваної особи, повідомити за номером 102, факс 0504845341", - йдеться в повідомленні.

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