Чи очікувати магнітні бурі 7 листопада: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 7 листопада: прогноз
У суботу, 7 листопада 2026 року, очікуються сильні магнітні бурі.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, очікується, що у суботу геомагнітне поле буде нестабільним.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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