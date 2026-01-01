Чи очікувати магнітні бурі 7 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У суботу, 7 листопада 2026 року, очікуються сильні магнітні бурі.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, очікується, що у суботу геомагнітне поле буде нестабільним.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, очікується, що у суботу геомагнітне поле буде нестабільним.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 7 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Путін погрожує знищити всю інфраструктуру України до 2027 року, - FT
06 листопада, 23:19
Два роки неволі: на Волині громада зустріла звільненого з полону військового
06 листопада, 22:43
Повідомляв у Viber про ТЦК: вирок за зрив мобілізації на Волині
06 листопада, 22:12