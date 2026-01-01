Чи очікувати магнітні бурі 7 листопада: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).



Як повідомляють у Meteoprog, очікується, що у суботу геомагнітне поле буде нестабільним.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 7 листопада 2026 року, очікуються сильні магнітні бурі.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).Як повідомляють у Meteoprog, очікується, що у суботу геомагнітне поле буде нестабільним."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію