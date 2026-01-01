Введення до храму Пресвятої Богородиці 2026 року: коли святкуємо за новим календарем





Коли Введення до храму Пресвятої Богородиці 2026 року



2026 року Введення до храму Пресвятої Богородиці припадає на суботу, 21 листопада.



Саме 21 листопада його святкують за новоюліанським календарем, на який Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли 2023 року.



До календарної реформи українці традиційно святкували Введення 4 грудня. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів, тому тепер Третя Пречиста припадає на кінець листопада.



Отже, 2026 року варто запам’ятати дві дати:



- 21 листопада — Введення до храму Пресвятої Богородиці за новим календарем;



- 4 грудня — дата свята за старим календарем.



Що означає свято Введення до храму Пресвятої Богородиці



Згідно з церковною традицією, батьки Діви Марії — праведні Йоаким та Анна — тривалий час не мали дітей. Вони молилися до Бога та пообіцяли присвятити майбутню дитину служінню Господу.



Згодом у подружжя народилася донька Марія. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки виконали свою обітницю та привели її до Єрусалимського храму.



За переказами, маленька Марія самостійно піднялася храмовими сходами. Первосвященник зустрів дівчинку та ввів її до святині. Ця подія стала символом особливого покликання Марії та початком її духовного шляху.



Саме на згадку про цю подію християни щороку святкують Введення до храму Пресвятої Богородиці.



Чому Введення називають Третьою Пречистою



В українській народній традиції за святом закріпилася ще одна назва — Третя Пречиста.



У народному календарі існують три великі свята, пов’язані з Богородицею, які отримали назву Пречистих. Третім із них є саме Введення до храму Пресвятої Богородиці.



З цим днем наші предки пов’язували чимало звичаїв і погодних прикмет. Введення також сприймали як своєрідну межу між осінню та зимою.



Традиції на Введення до храму Пресвятої Богородиці



На Третю Пречисту віряни традиційно йдуть до церкви та беруть участь у богослужінні. В молитвах до Богородиці просять про захист родини, здоров’я дітей, мир і добробут у домі.



Після служби заведено проводити час із близькими. Оскільки свято припадає на період Різдвяного посту, віряни, які його дотримуються, зважають на встановлені церквою правила посту.



Особливого значення цього дня набувають добрі справи. Можна допомогти тим, хто цього потребує, підтримати рідних або присвятити більше часу молитві й духовним роздумам.



Водночас церковні свята не варто сприймати лише як перелік побутових заборон. Передусім це час для молитви, спокою, примирення і турботи про ближніх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після переходу українських церков на новий календар звична дата свята змінилася. Розповідаємо, коли буде Введення до храму Пресвятої Богородиці 2026 року, а також що відомо про історію і традиції цього дня, пише ТСН 2026 року Введення до храму Пресвятої Богородиці припадає на суботу, 21 листопада.Саме 21 листопада його святкують за новоюліанським календарем, на який Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли 2023 року.До календарної реформи українці традиційно святкували Введення 4 грудня. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів, тому тепер Третя Пречиста припадає на кінець листопада.Отже, 2026 року варто запам’ятати дві дати:- 21 листопада — Введення до храму Пресвятої Богородиці за новим календарем;- 4 грудня — дата свята за старим календарем.Згідно з церковною традицією, батьки Діви Марії — праведні Йоаким та Анна — тривалий час не мали дітей. Вони молилися до Бога та пообіцяли присвятити майбутню дитину служінню Господу.Згодом у подружжя народилася донька Марія. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки виконали свою обітницю та привели її до Єрусалимського храму.За переказами, маленька Марія самостійно піднялася храмовими сходами. Первосвященник зустрів дівчинку та ввів її до святині. Ця подія стала символом особливого покликання Марії та початком її духовного шляху.Саме на згадку про цю подію християни щороку святкують Введення до храму Пресвятої Богородиці.В українській народній традиції за святом закріпилася ще одна назва — Третя Пречиста.У народному календарі існують три великі свята, пов’язані з Богородицею, які отримали назву Пречистих. Третім із них є саме Введення до храму Пресвятої Богородиці.З цим днем наші предки пов’язували чимало звичаїв і погодних прикмет. Введення також сприймали як своєрідну межу між осінню та зимою.На Третю Пречисту віряни традиційно йдуть до церкви та беруть участь у богослужінні. В молитвах до Богородиці просять про захист родини, здоров’я дітей, мир і добробут у домі.Після служби заведено проводити час із близькими. Оскільки свято припадає на період Різдвяного посту, віряни, які його дотримуються, зважають на встановлені церквою правила посту.Особливого значення цього дня набувають добрі справи. Можна допомогти тим, хто цього потребує, підтримати рідних або присвятити більше часу молитві й духовним роздумам.Водночас церковні свята не варто сприймати лише як перелік побутових заборон. Передусім це час для молитви, спокою, примирення і турботи про ближніх.

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