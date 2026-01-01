Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Россола

Сергія Россола, 1979 року народження. Жителя міста Нововолинська.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Він загинув 1 липня 2026 року на Дніпропетровщині.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника, 1979 року народження. Жителя міста Нововолинська.Про це повідомив Нововолинський міський головаВін загинув 1 липня 2026 року на Дніпропетровщині.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!

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