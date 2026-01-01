Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Россола

Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Россола
Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Сергія Россола, 1979 року народження. Жителя міста Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Він загинув 1 липня 2026 року на Дніпропетровщині.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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