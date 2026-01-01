Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Россола
Сьогодні, 21:15
Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Сергія Россола, 1979 року народження. Жителя міста Нововолинська.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він загинув 1 липня 2026 року на Дніпропетровщині.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він загинув 1 липня 2026 року на Дніпропетровщині.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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