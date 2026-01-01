У Луцьку продають комерційну будівлю за понад пів мільйона євро





Інформацію про продаж оприлюднили на популярному сайті оголошень, пише



Загальна площа будівлі становить 1049,3 квадратного метра. Площа першого поверху — 429,4 квадратного метра, другого — 619,9 квадратного метра. Будівлю звели орієнтовно у 1990–2000 роках.



Серед переваг об'єкта продавець називає кабінетне планування, окремий вхід, просторі приміщення з великими вікнами та можливість зонування. У будівлі облаштовані санвузли.



Усі приміщення наразі здають в оренду, що забезпечує стабільний дохід від нерухомості. Будівля має кабінетну систему та може підійти для офісного центру, клініки, школи або інших бізнес-проєктів.



До приміщення підведені центральне водопостачання та каналізація, електрика. Також є облаштовані санвузли. Опалення здійснюється від власної котельні. Поруч із будівлею розташовані зупинки громадського транспорту, магазини, офіси та логістичні центри.



Вартість комерційної нерухомості становить 550 тисяч євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку виставили на продаж фасадну комерційну будівлю на вулиці Рівненській. Загальна площа нерухомості становить понад тисячу квадратних метрів. Приміщення використовують для бізнесу та здають в оренду.Інформацію про продаж оприлюднили на популярному сайті оголошень, пише ВСН Загальна площа будівлі становить 1049,3 квадратного метра. Площа першого поверху — 429,4 квадратного метра, другого — 619,9 квадратного метра. Будівлю звели орієнтовно у 1990–2000 роках.Серед переваг об'єкта продавець називає кабінетне планування, окремий вхід, просторі приміщення з великими вікнами та можливість зонування. У будівлі облаштовані санвузли.Усі приміщення наразі здають в оренду, що забезпечує стабільний дохід від нерухомості. Будівля має кабінетну систему та може підійти для офісного центру, клініки, школи або інших бізнес-проєктів.До приміщення підведені центральне водопостачання та каналізація, електрика. Також є облаштовані санвузли. Опалення здійснюється від власної котельні. Поруч із будівлею розташовані зупинки громадського транспорту, магазини, офіси та логістичні центри.Вартість комерційної нерухомості становить 550 тисяч євро.

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