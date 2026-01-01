Магнітні бурі: прогноз на 8 листопада

Магнітні бурі: прогноз на 8 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У неділю, 8 листопада, очікується підвищення геомагнітної активності. За прогнозом, магнітосфера Землі перебуватиме під впливом геомагнітних збурень, а К-індекс у окремі періоди досягне позначки 5. Це відповідає магнітній бурі мінімального рівня G1.

Людям, чутливим до погодних умов, варто уважніше стежити за своїм самопочуттям і не забувати про відпочинок.

Зазначимо, прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 8 листопада
Сьогодні, 01:30
8 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені
07 листопада, 23:19
У Луцьку продають комерційну будівлю за понад пів мільйона євро
07 листопада, 22:12
Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Россола
07 листопада, 21:15
Медіа
відео
1/8