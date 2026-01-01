В Україні ухвалять закон про запуск платних доріг на вимогу ЄС





Як повідомляє Сергій Деркач.



За словами посадовця, створення законодавчої бази для платних доріг є однією з умов євроінтеграції України.



"Можливість запуску платних доріг - це є обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства Європейського Союзу. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - наголосив Деркач.



За його славами, однією з головних причин швидкого псування покриття українських автошляхів залишається систематичне перевантаження транспортних засобів.



"Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою", — пояснив заступник міністра.



Раніше профільні відомства вже затверджували максимальні тарифи за проїзд (у перерахунку за поточним курсом):



Легкі автомобілі - до 1,17 грн/км



Автобуси та вантажівки від 3,5 до 12 тонн - до 2,30 грн/км



Важкі вантажівки - до 6,79 грн/км



Наразі Міністерство відновлення також працює над адаптацією українського законодавства до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні до кінця 2027 року планують ухвалити закон про запуск платних доріг у межах євроінтеграційних вимог. Впровадження такої системи є обов'язковим критерієм Європейського Союзу.Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту УкраїниЗа словами посадовця, створення законодавчої бази для платних доріг є однією з умов євроінтеграції України."Можливість запуску платних доріг - це є обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства Європейського Союзу. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - наголосив Деркач.За його славами, однією з головних причин швидкого псування покриття українських автошляхів залишається систематичне перевантаження транспортних засобів."Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою", — пояснив заступник міністра.Раніше профільні відомства вже затверджували максимальні тарифи за проїзд (у перерахунку за поточним курсом):Легкі автомобілі - до 1,17 грн/кмАвтобуси та вантажівки від 3,5 до 12 тонн - до 2,30 грн/кмВажкі вантажівки - до 6,79 грн/кмНаразі Міністерство відновлення також працює над адаптацією українського законодавства до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструктури.

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