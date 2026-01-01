В Україні ухвалять закон про запуск платних доріг на вимогу ЄС
Сьогодні, 07:15
В Україні до кінця 2027 року планують ухвалити закон про запуск платних доріг у межах євроінтеграційних вимог. Впровадження такої системи є обов'язковим критерієм Європейського Союзу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.
За словами посадовця, створення законодавчої бази для платних доріг є однією з умов євроінтеграції України.
"Можливість запуску платних доріг - це є обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства Європейського Союзу. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - наголосив Деркач.
За його славами, однією з головних причин швидкого псування покриття українських автошляхів залишається систематичне перевантаження транспортних засобів.
"Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою", — пояснив заступник міністра.
Раніше профільні відомства вже затверджували максимальні тарифи за проїзд (у перерахунку за поточним курсом):
Легкі автомобілі - до 1,17 грн/км
Автобуси та вантажівки від 3,5 до 12 тонн - до 2,30 грн/км
Важкі вантажівки - до 6,79 грн/км
Наразі Міністерство відновлення також працює над адаптацією українського законодавства до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.
За словами посадовця, створення законодавчої бази для платних доріг є однією з умов євроінтеграції України.
"Можливість запуску платних доріг - це є обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства Європейського Союзу. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - наголосив Деркач.
За його славами, однією з головних причин швидкого псування покриття українських автошляхів залишається систематичне перевантаження транспортних засобів.
"Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою", — пояснив заступник міністра.
Раніше профільні відомства вже затверджували максимальні тарифи за проїзд (у перерахунку за поточним курсом):
Легкі автомобілі - до 1,17 грн/км
Автобуси та вантажівки від 3,5 до 12 тонн - до 2,30 грн/км
Важкі вантажівки - до 6,79 грн/км
Наразі Міністерство відновлення також працює над адаптацією українського законодавства до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні ухвалять закон про запуск платних доріг на вимогу ЄС
Сьогодні, 07:15
Скільки насправді можна зберігати дрова: чому одні поліна свіжі роками, а інші гниють за місяці
Сьогодні, 05:17
Магнітні бурі: прогноз на 8 листопада
Сьогодні, 01:30