Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Юрія Галушки
Сьогодні, 13:05
Знову сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду. Підтвердили загибель на війні ще одного краянина.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Юрія Галушки, 1984 року народження. Жителя міста Нововолинська. Він визнаний загиблим 1 квітня 2026 року на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом
Колектив Інформаційного ашентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Юрія Галушки, 1984 року народження. Жителя міста Нововолинська. Він визнаний загиблим 1 квітня 2026 року на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом
Колектив Інформаційного ашентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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