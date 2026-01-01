Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Юрія Галушки





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Юрія Галушки, 1984 року народження. Жителя міста Нововолинська. Він визнаний загиблим 1 квітня 2026 року на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом



Колектив Інформаційного ашентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду. Підтвердили загибель на війні ще одного краянина.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус."Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника, 1984 року народження. Жителя міста Нововолинська. Він визнаний загиблим 1 квітня 2026 року на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодомКолектив Інформаційного ашентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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