Від 1 січня пенсіонери можуть отримувати більше: що відомо про нові доплати





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Хто має право на надбавку за стаж



Додаткові виплати до пенсії призначають громадянам, чий офіційний страховий стаж перевищує мінімальний норматив, необхідний для призначення пенсії за віком.



Тривалість необхідного стажу залежить від дати виходу на пенсію:



Для чоловіків, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року, нормою є понад 35 років стажу, а до цієї дати — понад 25 років.



Для жінок, які оформили пенсію після 1 жовтня 2011 року, необхідний стаж становить понад 30 років, до 1 жовтня 2011 року — понад 20 років.



За кожен додатковий рік роботи до пенсії додають 1% від її розміру. Проте ця надбавка не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.



Як зміняться пенсії 2027 року



У проєкті держбюджету на 2027 рік прожитковий мінімум для непрацездатних осіб планують підвищити з 2595 до 2878 гривень. У разі затвердження цих показників максимальна надбавка за один рік понаднормового стажу з 1 січня 2027 року зросте на 2,83 гривні — з нинішніх 25,95 до 28,78 гривні.



Наприклад, якщо жінка має 40 років стажу при нормі 30 років, доплата нараховується за 10 понаднормових років. Наразі така надбавка становить максимум 259,50 гривні на місяць, а після підвищення прожиткового мінімуму вона зможе сягати 287,80 гривні.



Точний розмір доплати залежить від основної пенсії. Якщо вона менша за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, надбавку рахують від розміру самої пенсії, тому підсумкова сума може бути нижчою за максимальну.



Умови для пенсіонерів, які продовжують працювати



Для офіційно працевлаштованих пенсіонерів передбачена окрема умова. Зростання прожиткового мінімуму саме по собі не означає автоматичного підвищення виплат за понаднормовий стаж.



Поки людина продовжує працювати, надбавку обчислюють на основі показника прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії або її останнього перерахунку. Перераховувати цю доплату з урахуванням нових соціальних стандартів будуть лише після звільнення з роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 1 січня 2027 року в Україні може зрости розмір доплати до пенсії за кожен рік понаднормового страхового стажу — з нинішніх 25,95 гривні до 28,78 гривні.Про це пише «На пенсії» Додаткові виплати до пенсії призначають громадянам, чий офіційний страховий стаж перевищує мінімальний норматив, необхідний для призначення пенсії за віком.Тривалість необхідного стажу залежить від дати виходу на пенсію:Для чоловіків, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року, нормою є понад 35 років стажу, а до цієї дати — понад 25 років.Для жінок, які оформили пенсію після 1 жовтня 2011 року, необхідний стаж становить понад 30 років, до 1 жовтня 2011 року — понад 20 років.За кожен додатковий рік роботи до пенсії додають 1% від її розміру. Проте ця надбавка не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.У проєкті держбюджету на 2027 рік прожитковий мінімум для непрацездатних осіб планують підвищити з 2595 до 2878 гривень. У разі затвердження цих показників максимальна надбавка за один рік понаднормового стажу з 1 січня 2027 року зросте на 2,83 гривні — з нинішніх 25,95 до 28,78 гривні.Наприклад, якщо жінка має 40 років стажу при нормі 30 років, доплата нараховується за 10 понаднормових років. Наразі така надбавка становить максимум 259,50 гривні на місяць, а після підвищення прожиткового мінімуму вона зможе сягати 287,80 гривні.Точний розмір доплати залежить від основної пенсії. Якщо вона менша за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, надбавку рахують від розміру самої пенсії, тому підсумкова сума може бути нижчою за максимальну.Для офіційно працевлаштованих пенсіонерів передбачена окрема умова. Зростання прожиткового мінімуму саме по собі не означає автоматичного підвищення виплат за понаднормовий стаж.Поки людина продовжує працювати, надбавку обчислюють на основі показника прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії або її останнього перерахунку. Перераховувати цю доплату з урахуванням нових соціальних стандартів будуть лише після звільнення з роботи.

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