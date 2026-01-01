На Волині в аварії загинули 19-річна водійка та 62-річна пасажирка





Про це 9 листопада розповіла Марина Балдич.



З її слів, 19-річна дівчина, яка була за кермом Hyundai, — з Львівської області, 62-річна пасажирка — жителька села Охлопів Луцького району.



За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіло загиблої з автомобіля, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.



Водій легковика Opel — 54-річний житель села Мар'янівка Луцького району. З попередніми діагнозами: закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку чоловіка госпіталізували до медзакладу, розповіла Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик.



За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують усі обставини аварії, додала інспекторка Марина Балдич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Hyundai та Opel між селом Сільце та містом Горохів Луцького району на Волині загинули 19-річна водійка та 62-річна пасажирка Hyundai.Про це 9 листопада розповіла Суспільному інспекторка відділу комунікації Нацполіції ВолиніЗ її слів, 19-річна дівчина, яка була за кермом Hyundai, — з Львівської області, 62-річна пасажирка — жителька села Охлопів Луцького району.За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіло загиблої з автомобіля, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.Водій легковика Opel — 54-річний житель села Мар'янівка Луцького району. З попередніми діагнозами: закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку чоловіка госпіталізували до медзакладу, розповіла Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЗа фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують усі обставини аварії, додала інспекторка Марина Балдич.

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