На вихідних на Волині спіймали 6 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 6 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Зокрема, у Луцьку на вулиці Євгена Коновальця інспектори зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався з порушенням ПДР. Спілкуючись з водієм, правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Драгер показав — 1,13 проміле.Ще одного нетверезого керманича зупинили на вулиці Задворецька. Водій рухався автомобілем Opel з порушенням ПДР. Під час перевірки документів ми встановили, що керманич є позбавленим права керування транспортними засобами. Крім того, інспектори помітили у ознаки спʼяніння. Однак від проходження огляду у визначному законом порядку він відмовився.Ковельські патрульні отримали повідомлення про те, що поблизу села Городилець рухається авто Toyota з порушенням ПДР. Інспектори зупинили автомобіль та спілкуючись з водієм помітили у нього ознаки спʼяніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд, як на місці, так і в медичному закладі.На всіх порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів та відсторонили їх від керування транспортними засобами.