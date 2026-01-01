На вихідних на Волині спіймали 6 п'яних водіїв

На вихідних на Волині спіймали 6 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 6 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Зокрема, у Луцьку на вулиці Євгена Коновальця інспектори зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався з порушенням ПДР. Спілкуючись з водієм, правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Драгер показав — 1,13 проміле.

Ще одного нетверезого керманича зупинили на вулиці Задворецька. Водій рухався автомобілем Opel з порушенням ПДР. Під час перевірки документів ми встановили, що керманич є позбавленим права керування транспортними засобами. Крім того, інспектори помітили у ознаки спʼяніння. Однак від проходження огляду у визначному законом порядку він відмовився.

Ковельські патрульні отримали повідомлення про те, що поблизу села Городилець рухається авто Toyota з порушенням ПДР. Інспектори зупинили автомобіль та спілкуючись з водієм помітили у нього ознаки спʼяніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд, як на місці, так і в медичному закладі.

На всіх порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів та відсторонили їх від керування транспортними засобами.

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Теги: Волинь, Луцьк, Ковель, п'яний за кермом
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