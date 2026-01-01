У Трампа пропонували змінити межі областей України, щоб дозволити росії «захопити» Донбас, - Economist





Про це пише Economist із посиланням на посадовців, які беруть участь у переговорах, пише



За словами співрозмовників, американці пропонували змінити межі областей, щоб росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу, який у росії часто називають головною ціллю війни.



Так, Україна збереже контроль над частиною Донеччини й Луганщини, яку контролюють ЗСУ.



Серед інших пропозицій, які американські посадовці висували сторонам для завершення війни, зокрема, говорили про повернення російських енергоносіїв на ринки Європи. Утім, і європейці, і українці від цього відмовилися.



Щодо гарантій безпеки, то посадовці США кажуть, що очільник рф володимир путін готовий прийняти модель статті 5 НАТО. Утім, в Україні не вважають, що Дональд Трамп може гарантувати такий формат.



Як вказує Economist, співрозмовники розповідають про «незвичну гнучкість» росії під час переговорів. Про це писав і Telegraph, додаючи, що українська сторона також показує готовність до поступок.



Утім, «гнучкість» із боку росії зʼявилася лише після того, пише видання, як американці сказали про безпеку Європи. Сторони побоюються, що розмови про безпеку Європи можуть відтермінувати досягнення припинення вогню на фронті, адже росія під приводом переговорів буде продовжувати війну.



Україна наполягає на збереженні армії з 800 тисяч людей після війни, фінансуванні для виплат ветеранам і відновлення. У США натомість кажуть, що для партнерів це надто дорого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посадовці США в межах переговорів про закінчення війни пропонували змінити адміністративні межі областей України, що дозволило б росії оголосити про захоплення Донецької та Луганської областей, частина яких наразі під контролем України.Про це пише Economist із посиланням на посадовців, які беруть участь у переговорах, пише Громадське За словами співрозмовників, американці пропонували змінити межі областей, щоб росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу, який у росії часто називають головною ціллю війни.Так, Україна збереже контроль над частиною Донеччини й Луганщини, яку контролюють ЗСУ.Серед інших пропозицій, які американські посадовці висували сторонам для завершення війни, зокрема, говорили про повернення російських енергоносіїв на ринки Європи. Утім, і європейці, і українці від цього відмовилися.Щодо гарантій безпеки, то посадовці США кажуть, що очільник рфготовий прийняти модель статті 5 НАТО. Утім, в Україні не вважають, щоможе гарантувати такий формат.Як вказує Economist, співрозмовники розповідають про «незвичну гнучкість» росії під час переговорів. Про це писав і Telegraph, додаючи, що українська сторона також показує готовність до поступок.Утім, «гнучкість» із боку росії зʼявилася лише після того, пише видання, як американці сказали про безпеку Європи. Сторони побоюються, що розмови про безпеку Європи можуть відтермінувати досягнення припинення вогню на фронті, адже росія під приводом переговорів буде продовжувати війну.Україна наполягає на збереженні армії з 800 тисяч людей після війни, фінансуванні для виплат ветеранам і відновлення. У США натомість кажуть, що для партнерів це надто дорого.

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