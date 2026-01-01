Спортсмени з Волині отримуватимуть стипендію Президента України
Сьогодні, 05:28
Спортсменам із паралімпійських та дефлімпійських видів спорту з Волині призначили стипендії Президента України.
Про це повідомили на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.
Відповідно до Указу Президента України від 09 листопада 2026 року № 1102/2026 «Про призначення стипендій Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхніх тренерів» троє представників Волинської області отримуватимуть стипендії.
Так, до числа стипендіатів увійшли:
Марина Мажула – срібна призерка чемпіонату світу 2025 року з пара каное;
Станіслав Самолюк – срібний призер чемпіонату світу 2025 року з пара веслування академічного;
Дмитро Суярко – бронзовий призер XIV зимових Паралімпійських ігор 2026 року з пара біатлону.
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Про це повідомили на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.
Відповідно до Указу Президента України від 09 листопада 2026 року № 1102/2026 «Про призначення стипендій Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхніх тренерів» троє представників Волинської області отримуватимуть стипендії.
Так, до числа стипендіатів увійшли:
Марина Мажула – срібна призерка чемпіонату світу 2025 року з пара каное;
Станіслав Самолюк – срібний призер чемпіонату світу 2025 року з пара веслування академічного;
Дмитро Суярко – бронзовий призер XIV зимових Паралімпійських ігор 2026 року з пара біатлону.
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