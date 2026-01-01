Спортсмени з Волині отримуватимуть стипендію Президента України

Спортсмени з Волині отримуватимуть стипендію Президента України
Спортсменам із паралімпійських та дефлімпійських видів спорту з Волині призначили стипендії Президента України.

Про це повідомили на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.

Відповідно до Указу Президента України від 09 листопада 2026 року № 1102/2026 «Про призначення стипендій Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхніх тренерів» троє представників Волинської області отримуватимуть стипендії.

Так, до числа стипендіатів увійшли:

Марина Мажула – срібна призерка чемпіонату світу 2025 року з пара каное;

Станіслав Самолюк – срібний призер чемпіонату світу 2025 року з пара веслування академічного;

Дмитро Суярко – бронзовий призер XIV зимових Паралімпійських ігор 2026 року з пара біатлону.

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Теги: Волинь, стипендії, спорт
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