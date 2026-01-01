Біля Луцька поліція затримала злодія





Про це



Заява від потерпілого надійшла 11 листопада. Чоловік повідомив, що з його приміщення в Рованцях невідома особа поцупила інструмент, відтиснувши вікно і проникнувши всередину. Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи, поліцейські затримали причетного. Це – не місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше вже неодноразово мав проблеми з законом. Перевіряється його причетність до вчинення ряду інших майнових злочинів.



Готується повідомлення про підозру за ч.4 ст.185 – крадіжка в умовах воєнного стану. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом кількох годин поліцейські затримали лучанина, який викрав чуже майно.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заява від потерпілого надійшла 11 листопада. Чоловік повідомив, що з його приміщення в Рованцях невідома особа поцупила інструмент, відтиснувши вікно і проникнувши всередину. Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи, поліцейські затримали причетного. Це – не місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше вже неодноразово мав проблеми з законом. Перевіряється його причетність до вчинення ряду інших майнових злочинів.Готується повідомлення про підозру за ч.4 ст.185 – крадіжка в умовах воєнного стану. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.

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