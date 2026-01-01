Польська фірма заборгувала підприємству з Луцька понад 200 тисяч доларів за кукурудзу

CAPITAL TRADE понад 213 тисяч доларів заборгованості на користь луцького підприємства «Агротехніка». Українська фірма поставила іноземному покупцеві майже 2,5 тисячі тонн кукурудзи на понад пів мільйона доларів, однак повністю грошей за товар так і не отримала.



Про це йдеться у



Як встановив суд, 10 вересня 2025 року луцьке ТОВ «Агротехніка» уклало контракт із зареєстрованою у Варшаві компанією CAPITAL TRADE на постачання української кукурудзи.



Спочатку сторони домовилися про продаж 2500 тонн зерна за ціною 227 доларів за тонну. Загальна вартість контракту становила 567,5 тисячі доларів.



Згодом умови переглянули: ціну знизили до 216 доларів за тонну, а загальну суму договору — до 540 тисяч доларів.



Наприкінці жовтня 2025 року українське підприємство поставило польському покупцеві 2471,92 тонни кукурудзи на загальну суму 533 934,72 долара. Поставка здійснювалася на умовах FOB через морський порт Південний.



За умовами договору польська компанія мала розрахуватися за товар протягом десяти банківських днів після поставки — не пізніше 11 листопада 2025 року.



Однак у встановлений термін гроші в повному обсязі не надійшли.



Перший платіж у розмірі 60 тисяч доларів польська компанія здійснила лише 12 лютого 2026 року.



25 лютого луцьке підприємство звернулося до Господарського суду Волинської області з позовом про стягнення заборгованості.



Уже після відкриття судового провадження CAPITAL TRADE здійснила ще три платежі: 120 тисяч доларів 12 березня, майже 114 тисяч доларів 18 березня та понад 26 тисяч доларів 20 березня.



Попри часткове погашення заборгованості, непогашеною залишилася значна частина вартості поставленого зерна — 213 192,34 долара.



У зв'язку з отриманням частини коштів луцьке підприємство зменшило свої позовні вимоги до фактичного залишку боргу.



Під час розгляду справи представники польської компанії до суду не з'явилися та письмового відзиву на позов не подали.



Дослідивши контракт, документи про поставку кукурудзи та здійснені платежі, суд дійшов висновку, що вимоги луцького підприємства підтверджені належними доказами, а відповідач їх не спростував.



10 листопада Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позов ТОВ «Агротехніка».



Суд постановив стягнути з польської компанії CAPITAL TRADE на користь луцького підприємства 213 192,34 долара США заборгованості, а також 138 355,86 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд Волинської області постановив стягнути з польської компаніїпонад 213 тисяч доларів заборгованості на користь луцького підприємства. Українська фірма поставила іноземному покупцеві майже 2,5 тисячі тонн кукурудзи на понад пів мільйона доларів, однак повністю грошей за товар так і не отримала.Про це йдеться у рішенні Господарського суду Волинської області від 10 листопада 2026 року.Як встановив суд, 10 вересня 2025 року луцьке ТОВ «Агротехніка» уклало контракт із зареєстрованою у Варшаві компанією CAPITAL TRADE на постачання української кукурудзи.Спочатку сторони домовилися про продаж 2500 тонн зерна за ціною 227 доларів за тонну. Загальна вартість контракту становила 567,5 тисячі доларів.Згодом умови переглянули: ціну знизили до 216 доларів за тонну, а загальну суму договору — до 540 тисяч доларів.Наприкінці жовтня 2025 року українське підприємство поставило польському покупцеві 2471,92 тонни кукурудзи на загальну суму 533 934,72 долара. Поставка здійснювалася на умовах FOB через морський порт Південний.За умовами договору польська компанія мала розрахуватися за товар протягом десяти банківських днів після поставки — не пізніше 11 листопада 2025 року.Однак у встановлений термін гроші в повному обсязі не надійшли.Перший платіж у розмірі 60 тисяч доларів польська компанія здійснила лише 12 лютого 2026 року.25 лютого луцьке підприємство звернулося до Господарського суду Волинської області з позовом про стягнення заборгованості.Уже після відкриття судового провадження CAPITAL TRADE здійснила ще три платежі: 120 тисяч доларів 12 березня, майже 114 тисяч доларів 18 березня та понад 26 тисяч доларів 20 березня.Попри часткове погашення заборгованості,У зв'язку з отриманням частини коштів луцьке підприємство зменшило свої позовні вимоги до фактичного залишку боргу.Під час розгляду справи представники польської компанії до суду не з'явилися та письмового відзиву на позов не подали.Дослідивши контракт, документи про поставку кукурудзи та здійснені платежі, суд дійшов висновку, що вимоги луцького підприємства підтверджені належними доказами, а відповідач їх не спростував.10 листопада Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позов ТОВ «Агротехніка».Суд постановивзаборгованості, а також 138 355,86 гривні судового збору.

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