На Волині чоловік зливав дані про пересування ТЦК через Viber

Жителя Волинської області засудили за поширення інформації про місця перебування та пересування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.У Viber-групі, на яку підписалися понад 13 тисяч людей, чоловік публікував дані, що допомагали військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК, повідомив Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.За даними ТЦК, протягом вересня 2024 року чоловік систематично поширював у Viber-групі інформацію про місця перебування працівників військкоматів та маршрути їхнього пересування.Оприлюднені відомості відповідали дійсності. Завдяки цій інформації військовозобов’язані могли заздалегідь дізнаватися про присутність представників ТЦК та уникати зустрічей із ними.Обвинувачений уклав угоду з прокурором. Ковельський міськрайонний суд Волинської області 2 грудня 2024 року призначив йому п’ять років позбавлення волі.Водночас реальне відбування покарання замінили двома роками іспитового строку. Телефон, за допомогою якого чоловік поширював інформацію, конфіскували.У Львівському обласному ТЦК та СП наголосили, що оприлюднення відомостей про місця перебування та пересування військовослужбовців під час виконання службових завдань може мати серйозні правові наслідки.