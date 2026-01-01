На Волині чоловік зливав дані про пересування ТЦК через Viber

На Волині чоловік зливав дані про пересування ТЦК через Viber
Жителя Волинської області засудили за поширення інформації про місця перебування та пересування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Viber-групі, на яку підписалися понад 13 тисяч людей, чоловік публікував дані, що допомагали військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК, повідомив Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

За даними ТЦК, протягом вересня 2024 року чоловік систематично поширював у Viber-групі інформацію про місця перебування працівників військкоматів та маршрути їхнього пересування.

Оприлюднені відомості відповідали дійсності. Завдяки цій інформації військовозобов’язані могли заздалегідь дізнаватися про присутність представників ТЦК та уникати зустрічей із ними.

Обвинувачений уклав угоду з прокурором. Ковельський міськрайонний суд Волинської області 2 грудня 2024 року призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Водночас реальне відбування покарання замінили двома роками іспитового строку. Телефон, за допомогою якого чоловік поширював інформацію, конфіскували.

У Львівському обласному ТЦК та СП наголосили, що оприлюднення відомостей про місця перебування та пересування військовослужбовців під час виконання службових завдань може мати серйозні правові наслідки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік зливав дані про пересування ТЦК через Viber
Сьогодні, 13:11
Напередодні новорічних свят попит зростає: скільки коштує миття вікон у Луцьку
Сьогодні, 12:06
Курс валют на 14 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 11:17
На Волині жінка привласнила майже 51 тисячу за фіктивну «муніципальну няню»
Сьогодні, 10:12
Травматична зброя в Україні: що потрібно знати
Сьогодні, 09:43
Медіа
відео
1/8