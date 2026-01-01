Луцьк - у топ-5 міст України за рівнем користування пасками безпеки





Такі результати показало дослідження громадських організацій Vision Zero та Центру демократії та верховенства права, пише



Дослідження проводили протягом серпня методом спостереження. Представники громадянського суспільства фіксували, чи користуються водії ременями безпеки під час руху. Загалом вони проаналізували поведінку 32 140 водіїв у 19 обласних центрах України.



Для цього в кожному місті обирали 4–5 місць у різних районах. Спостерігачі візуально перевіряли, чи пристебнутий водій, записували результати у спеціальні форми та фотографували місця проведення замірів. Водії не знали, що за ними спостерігають. Після збору інформації організатори перевірили результати та провели додаткові контрольні заміри.



До дослідження включили водіїв легкових і вантажних автомобілів та мікроавтобусів. Водіїв громадського транспорту, спеціальних і екстрених служб, а також військових автомобілів не враховували.



Через бойові дії та окупацію дослідження не проводили у Харкові, Запоріжжі, Херсоні, Донецькій і Луганській областях та Криму.



Середній показник 50,05% розрахували як середнє арифметичне результатів 19 міст. Він не враховує різницю в кількості населення, а також ситуацію в інших населених пунктах і на дорогах поза містами.



Показники у містах



Найвищу частку пристегнутих водіїв зафіксували у Львові (70,7%), Києві (67,7%), Рівному (61,2%) та Дніпрі (59,7%). Луцьк із показником 59,1% посів п’яте місце. Загалом у десяти з 19 міст ременями безпеки користується половина або більше водіїв.



Водночас у дев’яти містах більшість водіїв не пристібається. Найнижчі показники мають Кропивницький (29,9%), Чернівці (32%) та Суми (34,4%).



Порівняно з 2025 роком рівень користування ременями безпеки зріс у 14 містах. Найбільшу позитивну зміну зафіксували в Миколаєві, де показник збільшився на 10,3 відсоткового пункта. У Дніпрі та Луцьку приріст становив по 7,8 відсоткового пункта. Водночас у п’яти містах результати погіршилися, найбільше у Чернівцях, де показник знизився на 12,1 відсоткового пункта.



За шість років, із 2020-го, середній рівень користування ременями безпеки у досліджених містах зріс із 27,3% до 50,05%. Тоді не було жодного міста, де пристібалася б половина або більше водіїв. Тепер таких міст десять. Крім того, у 2020 році вісім міст мали показник нижче 25%, а цьогоріч таких немає.



Як пропонують покращити ситуацію



Попри позитивну динаміку, організатори дослідження звертають увагу на те, що майже половина водіїв досі не виконує вимогу Правил дорожнього руху щодо користування ременями безпеки. Також темпи зростання цього показника останніми роками уповільнилися.



Серед заходів, які можуть вплинути на ситуацію, називають посилення відповідальності за порушення. Зокрема, 13 народних депутатів підтримали поправку до законопроєкту № 15 358, яка передбачає збільшення штрафу за невикористання ременів безпеки та мотошоломів із 510 до 1020 гривень. Її подали наприкінці вересня під час підготовки документа до другого читання. Наступним етапом має стати розгляд поправки профільним комітетом Верховної Ради.



Водночас у дослідженні наголошують, що самих штрафів недостатньо. Важливими залишаються поліцейський контроль та інформаційна робота.



За даними Національної поліції, за січень–вересень 2026 року правоохоронці склали понад 107 тисяч матеріалів через невикористання ременів безпеки. За аналогічний період 2025 року їх було майже 146 тисяч. Кількість матеріалів щодо порушень правил перевезення дітей у спеціальних утримувальних системах також зменшилася: приблизно з 9 тисяч до 5 тисяч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2026 році середній показник користування ременями безпеки серед водіїв у 19 досліджених містах України становив 50,05%. Найвищий результат зафіксували у Львові, а Луцьк посів п’яте місце з показником 59,1%.Такі результати показало дослідження громадських організацій Vision Zero та Центру демократії та верховенства права, пише misto.media Дослідження проводили протягом серпня методом спостереження. Представники громадянського суспільства фіксували, чи користуються водії ременями безпеки під час руху. Загалом вони проаналізували поведінку 32 140 водіїв у 19 обласних центрах України.Для цього в кожному місті обирали 4–5 місць у різних районах. Спостерігачі візуально перевіряли, чи пристебнутий водій, записували результати у спеціальні форми та фотографували місця проведення замірів. Водії не знали, що за ними спостерігають. Після збору інформації організатори перевірили результати та провели додаткові контрольні заміри.До дослідження включили водіїв легкових і вантажних автомобілів та мікроавтобусів. Водіїв громадського транспорту, спеціальних і екстрених служб, а також військових автомобілів не враховували.Через бойові дії та окупацію дослідження не проводили у Харкові, Запоріжжі, Херсоні, Донецькій і Луганській областях та Криму.Середній показник 50,05% розрахували як середнє арифметичне результатів 19 міст. Він не враховує різницю в кількості населення, а також ситуацію в інших населених пунктах і на дорогах поза містами.Найвищу частку пристегнутих водіїв зафіксували у Львові (70,7%), Києві (67,7%), Рівному (61,2%) та Дніпрі (59,7%). Луцьк із показником 59,1% посів п’яте місце. Загалом у десяти з 19 міст ременями безпеки користується половина або більше водіїв.Водночас у дев’яти містах більшість водіїв не пристібається. Найнижчі показники мають Кропивницький (29,9%), Чернівці (32%) та Суми (34,4%).Порівняно з 2025 роком рівень користування ременями безпеки зріс у 14 містах. Найбільшу позитивну зміну зафіксували в Миколаєві, де показник збільшився на 10,3 відсоткового пункта. У Дніпрі та Луцьку приріст становив по 7,8 відсоткового пункта. Водночас у п’яти містах результати погіршилися, найбільше у Чернівцях, де показник знизився на 12,1 відсоткового пункта.За шість років, із 2020-го, середній рівень користування ременями безпеки у досліджених містах зріс із 27,3% до 50,05%. Тоді не було жодного міста, де пристібалася б половина або більше водіїв. Тепер таких міст десять. Крім того, у 2020 році вісім міст мали показник нижче 25%, а цьогоріч таких немає.Попри позитивну динаміку, організатори дослідження звертають увагу на те, що майже половина водіїв досі не виконує вимогу Правил дорожнього руху щодо користування ременями безпеки. Також темпи зростання цього показника останніми роками уповільнилися.Серед заходів, які можуть вплинути на ситуацію, називають посилення відповідальності за порушення. Зокрема, 13 народних депутатів підтримали поправку до законопроєкту № 15 358, яка передбачає збільшення штрафу за невикористання ременів безпеки та мотошоломів із 510 до 1020 гривень. Її подали наприкінці вересня під час підготовки документа до другого читання. Наступним етапом має стати розгляд поправки профільним комітетом Верховної Ради.Водночас у дослідженні наголошують, що самих штрафів недостатньо. Важливими залишаються поліцейський контроль та інформаційна робота.За даними Національної поліції, за січень–вересень 2026 року правоохоронці склали понад 107 тисяч матеріалів через невикористання ременів безпеки. За аналогічний період 2025 року їх було майже 146 тисяч. Кількість матеріалів щодо порушень правил перевезення дітей у спеціальних утримувальних системах також зменшилася: приблизно з 9 тисяч до 5 тисяч.

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