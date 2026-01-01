Рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Луцька Артура Ятченка

Артура Ятченка.



Про це



Життя 32-річного воїна обірвалося 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Удома на нього чекали син та дружина.



Артур Ятченко народився 26 вересня 1993 року в Луцьку. Навчався у школі № 22, а згодом здобув професію маляра-штукатура у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури.



Після навчання працював за різними спеціальностями.



За словами цивільної дружини Катерини, Артур був енергійним, життєрадісним та щирим. «Він не боявся пробувати себе в новому, завжди залишався оптимістом, вирізнявся своїм характером і позитивним ставленням до життя», — згадує вона.



Мама Оксана виховувала Артура сама, однак згодом він втратив і її.



Артур проходив військову службу у різних військових частинах. За час служби зазнав поранень, після яких лікувався у Дніпрі. Згодом майже рік вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні жили в очікуванні звістки про його повернення.



Солдат Артур Ятченко загинув поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області.



У нього залишилися 15-річний син Артем та цивільна дружина Катерина.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.



Вічна пам’ять, шана і слава Герою!" - зазначають у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після майже року невідомості підтвердили загибель захисника з ЛуцькаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Життя 32-річного воїна обірвалося 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Удома на нього чекали син та дружина.Артур Ятченко народився 26 вересня 1993 року в Луцьку. Навчався у школі № 22, а згодом здобув професію маляра-штукатура у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури.Після навчання працював за різними спеціальностями.За словами цивільної дружини, Артур був енергійним, життєрадісним та щирим. «Він не боявся пробувати себе в новому, завжди залишався оптимістом, вирізнявся своїм характером і позитивним ставленням до життя», — згадує вона.Мамавиховувала Артура сама, однак згодом він втратив і її.Артур проходив військову службу у різних військових частинах. За час служби зазнав поранень, після яких лікувався у Дніпрі. Згодом майже рік вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні жили в очікуванні звістки про його повернення.Солдат Артур Ятченко загинув поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області.У нього залишилися 15-річний синта цивільна дружина Катерина."Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.Вічна пам’ять, шана і слава Герою!" - зазначають у міській раді.

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