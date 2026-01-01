Рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Луцька Артура Ятченка
Сьогодні, 13:26
Після майже року невідомості підтвердили загибель захисника з Луцька Артура Ятченка.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Життя 32-річного воїна обірвалося 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Удома на нього чекали син та дружина.
Артур Ятченко народився 26 вересня 1993 року в Луцьку. Навчався у школі № 22, а згодом здобув професію маляра-штукатура у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури.
Після навчання працював за різними спеціальностями.
За словами цивільної дружини Катерини, Артур був енергійним, життєрадісним та щирим. «Він не боявся пробувати себе в новому, завжди залишався оптимістом, вирізнявся своїм характером і позитивним ставленням до життя», — згадує вона.
Мама Оксана виховувала Артура сама, однак згодом він втратив і її.
Артур проходив військову службу у різних військових частинах. За час служби зазнав поранень, після яких лікувався у Дніпрі. Згодом майже рік вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні жили в очікуванні звістки про його повернення.
Солдат Артур Ятченко загинув поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області.
У нього залишилися 15-річний син Артем та цивільна дружина Катерина.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.
Вічна пам’ять, шана і слава Герою!" - зазначають у міській раді.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Життя 32-річного воїна обірвалося 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Удома на нього чекали син та дружина.
Артур Ятченко народився 26 вересня 1993 року в Луцьку. Навчався у школі № 22, а згодом здобув професію маляра-штукатура у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури.
Після навчання працював за різними спеціальностями.
За словами цивільної дружини Катерини, Артур був енергійним, життєрадісним та щирим. «Він не боявся пробувати себе в новому, завжди залишався оптимістом, вирізнявся своїм характером і позитивним ставленням до життя», — згадує вона.
Мама Оксана виховувала Артура сама, однак згодом він втратив і її.
Артур проходив військову службу у різних військових частинах. За час служби зазнав поранень, після яких лікувався у Дніпрі. Згодом майже рік вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні жили в очікуванні звістки про його повернення.
Солдат Артур Ятченко загинув поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області.
У нього залишилися 15-річний син Артем та цивільна дружина Катерина.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.
Вічна пам’ять, шана і слава Герою!" - зазначають у міській раді.
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