У Луцьку, ймовірно, нетверезий водій BMW порушив ПДР: патрульні склали адміністративні матеріали.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.У середу, 18 листопада, ввечері на проспекті Соборності патрульні зупинили автомобіль BMW за порушення ПДР. Під час перевірки документів ми встановили, що водій позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10 років рішенням суду.Крім того, спілкуючись з керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в медичному закладі чоловік категорично відмовився.Під час оформлення адміністративних матеріалів водій запропонував патрульним неправомірну вигоду. Попри попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік не припинив протиправних дій. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.На водія ми склали адміністративні матеріали за:ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми світловими приладами);за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування);ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами особою у стані спʼяніння повторно протягом року) КУпАП.