Чи можна прати, прибирати та позичати гроші на Введення: пояснення священника з Луцька





Чи варто дотримуватися цих заборон, що дозволяє церква та як провести цей день, журналістам Андрій Гайдай, клірик храму Святої Катерини жіночого монастиря Василія Великого у Луцьку.



За словами отця Андрія, у день великого дванадесятого свята побутові справи варто відкласти. Йдеться, зокрема, про прибирання, прання, шиття та важку домашню роботу.



Священник пояснює, що цей день варто присвятити не хатнім клопотам, а молитві, богослужінню та читанню Святого Письма. Також можна відвідати хворих і допомогти тим, хто цього потребує.



Отець Андрій зауважує, що церковне свято не означає, що всі люди мають залишити роботу. Якщо є можливість узяти вихідний і провести день у молитві, це варто зробити. Однак є професії, представники яких не можуть припинити виконувати свої обов’язки.



Зокрема, йдеться про лікарів, рятувальників, пожежників та інших працівників, від яких залежить здоров’я, життя й безпека людей. Тож важливо розрізняти побутові справи, які можна перенести на інший день, і роботу, необхідну для допомоги іншим.



Із Введенням у храм пов’язують і різні народні повір’я. Наприклад, дехто вважає, що цього дня не можна позичати гроші, адже це нібито вплине на добробут родини. Інша прикмета стверджує, що перша людина, яка зайде до оселі, визначить, яким буде наступний рік для господарів.



Отець Андрій називає такі переконання міфами, які не мають стосунку до християнської віри. За словами священника, не варто будувати свої рішення на страху перед прикметами. Натомість варто зосередитися на духовному змісті свята та власних вчинках.



Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на період Різдвяного посту. У цей день вірянам дозволяється їсти рибу та страви, приготовані з олією. Тому родинну вечерю можна доповнити рибними стравами. Однак священник наголошує, що святкування не варто зводити лише до частування.



Отець Андрій радить не сприймати Введення лише як перелік заборон. Навіть якщо людина не може відвідати богослужіння через роботу чи інші обставини, вона може знайти час для молитви, читання Святого Письма та добрих справ.



Священник нагадує, що кожна людина є образом і подобою Божою, тому важливо не лише дотримуватися зовнішніх правил, а й стежити за власними вчинками та ставленням до інших.



«Ми повинні пам’ятати, що наша душа — безцінний дар Божий. І саме нею повинні найперше займатися, дбати про її спасіння від усього лихого».



Він також закликає не засуджувати тих, хто помиляється або збивається зі свого шляху, а намагатися допомогти людині змінитися власним прикладом, молитвою та добрим ставленням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 листопада християни відзначатимуть Введення в храм Пресвятої Богородиці — свято, присвячене події з дитинства Діви Марії. З ним пов’язані церковні традиції та народні повір’я, зокрема щодо хатньої роботи, позичання грошей і святкового столу під час Різдвяного посту.Чи варто дотримуватися цих заборон, що дозволяє церква та як провести цей день, журналістам ВСН розповів отець, клірик храму Святої Катерини жіночого монастиря Василія Великого у Луцьку.За словами отця Андрія, у день великого дванадесятого свята побутові справи варто відкласти. Йдеться, зокрема, про прибирання, прання, шиття та важку домашню роботу.Священник пояснює, що цей день варто присвятити не хатнім клопотам, а молитві, богослужінню та читанню Святого Письма. Також можна відвідати хворих і допомогти тим, хто цього потребує.Отець Андрій зауважує, що церковне свято не означає, що всі люди мають залишити роботу. Якщо є можливість узяти вихідний і провести день у молитві, це варто зробити. Однак є професії, представники яких не можуть припинити виконувати свої обов’язки.Зокрема, йдеться про лікарів, рятувальників, пожежників та інших працівників, від яких залежить здоров’я, життя й безпека людей. Тож важливо розрізняти побутові справи, які можна перенести на інший день, і роботу, необхідну для допомоги іншим.Із Введенням у храм пов’язують і різні народні повір’я. Наприклад, дехто вважає, що цього дня не можна позичати гроші, адже це нібито вплине на добробут родини. Інша прикмета стверджує, що перша людина, яка зайде до оселі, визначить, яким буде наступний рік для господарів.Отець Андрій називає такі переконання міфами, які не мають стосунку до християнської віри. За словами священника, не варто будувати свої рішення на страху перед прикметами. Натомість варто зосередитися на духовному змісті свята та власних вчинках.Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на період Різдвяного посту. У цей день вірянам дозволяється їсти рибу та страви, приготовані з олією. Тому родинну вечерю можна доповнити рибними стравами. Однак священник наголошує, що святкування не варто зводити лише до частування.Отець Андрій радить не сприймати Введення лише як перелік заборон. Навіть якщо людина не може відвідати богослужіння через роботу чи інші обставини, вона може знайти час для молитви, читання Святого Письма та добрих справ.Священник нагадує, що кожна людина є образом і подобою Божою, тому важливо не лише дотримуватися зовнішніх правил, а й стежити за власними вчинками та ставленням до інших.«Ми повинні пам’ятати, що наша душа — безцінний дар Божий. І саме нею повинні найперше займатися, дбати про її спасіння від усього лихого».Він також закликає не засуджувати тих, хто помиляється або збивається зі свого шляху, а намагатися допомогти людині змінитися власним прикладом, молитвою та добрим ставленням.

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