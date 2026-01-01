У суботу, 21 листопада 2026 року, на Землі магнітних бур на Землі не очікується.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень).У Meteoprog повідомляють, що упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. У суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність — низькою"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — йдеться у дописі.