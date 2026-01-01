День піжам у ПортCity: як це було
Сьогодні, 13:30
Луцький торгово-розважальний центр ПортCity долучився до ініціативи “День піжам” від благодійної організації “Дім Рональда Макдональда”. 13 листопада для гостей ТРЦ влаштували тематичні розваги та розіграші подарунків.
Уже всьоме, починаючи з 2019 року, небайдужі українці одягають домашній одяг на роботу чи навчання. Таким чином вони висловлюють підтримку важкохворим діткам, які практично живуть у лікарнях. Єдине, повʼязує малечу із теплом дому – улюблені піжами. Ініціатива має благодійну мету – учасники збирають кошти на Дім Рональда Макдональда – оселю на території національної дитячої лікарні, де сім’ї з недужими дітьми мешкатимуть безкоштовно.
Відвідувачів ТРЦ ПортCity закликали прийти у піжамах, тож у торгових галереях можна було зустріти десятки людей у домашньому одязі. Їх зустрічали працівники магазинів та адміністрації – теж одягнені в піжами. А ще тут гуляли казкові герої та персонажі, які розважали відвідувачів.
Для гостей організували цікаву анімаційну програму “Піжама Паті” з тематичними іграми та завданнями. Окрім того, усі охочі могли взяти участь у квесті – відшукати на території торгово-розважального центру спеціальні наліпки. Ті, хто знайшов усі 14 і сфотографувався з ними, отримували призи.
Наймолодші відвідувачі могли безкоштовно пострибати на велетенському батуті у формі ліжка, пограти в ігри та почастуватися різнокольоровою солодкою ватою, яку роздавали маленьким ласунам.
За усіма розвагами не забували і про основну мету свята. Гості мали змогу задонатити гроші на Дім Рональда Макдональда. А кошти зібрані у Figli Migli, Premier City, Strike City та Generator City, були подвоєні та передані Фундації Рональда МакДональда.
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Уже всьоме, починаючи з 2019 року, небайдужі українці одягають домашній одяг на роботу чи навчання. Таким чином вони висловлюють підтримку важкохворим діткам, які практично живуть у лікарнях. Єдине, повʼязує малечу із теплом дому – улюблені піжами. Ініціатива має благодійну мету – учасники збирають кошти на Дім Рональда Макдональда – оселю на території національної дитячої лікарні, де сім’ї з недужими дітьми мешкатимуть безкоштовно.
Відвідувачів ТРЦ ПортCity закликали прийти у піжамах, тож у торгових галереях можна було зустріти десятки людей у домашньому одязі. Їх зустрічали працівники магазинів та адміністрації – теж одягнені в піжами. А ще тут гуляли казкові герої та персонажі, які розважали відвідувачів.
Для гостей організували цікаву анімаційну програму “Піжама Паті” з тематичними іграми та завданнями. Окрім того, усі охочі могли взяти участь у квесті – відшукати на території торгово-розважального центру спеціальні наліпки. Ті, хто знайшов усі 14 і сфотографувався з ними, отримували призи.
Наймолодші відвідувачі могли безкоштовно пострибати на велетенському батуті у формі ліжка, пограти в ігри та почастуватися різнокольоровою солодкою ватою, яку роздавали маленьким ласунам.
За усіма розвагами не забували і про основну мету свята. Гості мали змогу задонатити гроші на Дім Рональда Макдональда. А кошти зібрані у Figli Migli, Premier City, Strike City та Generator City, були подвоєні та передані Фундації Рональда МакДональда.
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