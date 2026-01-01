Одне авто влетіло в стовп, інше – у кювет:біля Луцька сталася серйозна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
Неподалік обласного центру Волині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Вечірній Луцьк".
Аварія сталася в селі Струмівка біля Луцька. На відео видно, що один автомобіль злетів у кювет, а інший врізався у стовп.
Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
На місці аварії працювали екіпажі поліцейських, рятувальників, а також бригада невідкладної медичної допомоги.
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Про це повідомляють у телеграм-каналі "Вечірній Луцьк".
Аварія сталася в селі Струмівка біля Луцька. На відео видно, що один автомобіль злетів у кювет, а інший врізався у стовп.
Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
На місці аварії працювали екіпажі поліцейських, рятувальників, а також бригада невідкладної медичної допомоги.
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