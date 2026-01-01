На ремонт приймального відділення обласної дитячої лікарні виділили 10 мільйонів





Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії у середу, 25 листопада, пише



Наразі в обласній дитячій лікарні триває масштабна реконструкція — там ремонтують хірургічне відділення та відділення невідкладної меддопомоги. У зв’язку зі змінами нормативних вимог площа приймального відділення збільшиться: там додатково облаштують близько 300 квадратних метрів.



Загальну вартість робіт оцінюють орієнтовно у 40 млн грн. Основну частину фінансує обласний бюджет, а місто Луцьк долучається у форматі співфінансування.



За словами директорки Волинського обласного медичного об’єднання материнства та дитинства Ірини Горавської, близько 70% пацієнтів відділення невідкладної медичної допомоги — діти з Луцької міської територіальної громади. Загалом до 50% маленьких пацієнтів лікарні — мешканці Луцької громади.



Цього року на покращення умов перебування дітей у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні з бюджету Луцька вже спрямували 15 мільйонів гривень. У листопаді ж додали ще 10 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кошти на ремонт Волинському обласному медичному об’єднанню материнства та дитинства виділили за рахунок перевиконання надходжень до бюджету Луцької громади.Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії у середу, 25 листопада, пише misto.media Наразі в обласній дитячій лікарні триває масштабна реконструкція — там ремонтують хірургічне відділення та відділення невідкладної меддопомоги. У зв’язку зі змінами нормативних вимог площа приймального відділення збільшиться: там додатково облаштують близько 300 квадратних метрів.Загальну вартість робіт оцінюють орієнтовно у 40 млн грн. Основну частину фінансує обласний бюджет, а місто Луцьк долучається у форматі співфінансування.За словами директорки Волинського обласного медичного об’єднання материнства та дитинства Ірини Горавської, близько 70% пацієнтів відділення невідкладної медичної допомоги — діти з Луцької міської територіальної громади. Загалом до 50% маленьких пацієнтів лікарні — мешканці Луцької громади.Цього року на покращення умов перебування дітей у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні з бюджету Луцька вже спрямували 15 мільйонів гривень. У листопаді ж додали ще 10 млн грн.

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