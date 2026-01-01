На Волині водій авто погрожував працівникам ТЦК ножем: між групою оповіщення та цивільними виник конфлікт





Відео з нападом опублікували у соціальних мережах 26 листопада, пише



У групі комунікації Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки прокоментували ситуацію.



Як там зазначили, за кермом авто перебував чоловік, а на задньому сидінні під ковдрою ховався власник авто, який перебував у розшуку у статусі порушника правил військового обліку через невчасне прибуття за повісткою.



Під час спілкування з групою оповіщення, водій раптово рушив і почав втікати на автомобілі, створивши аварійну ситуацію на дорозі, але за 500 метрів був зупинений працівниками поліції, — зазначили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.



«Після зупинки пасажир застосував проти військовослужбовців сльозогінний газ. Згодом на місці зібралася група громадян, яка заважала законним діям групи оповіщення. Водночас водій вибіг з машини та погрожував ножем», — йдеться у повідомленні.



Група оповіщення залишила локацію. Обставини події зафіксували. Усі матеріали передали правоохоронним органам для надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 листопада о 14:40 у Ковелі екіпаж поліції зупинив цивільний автомобіль, в якому переховувався військовозобов'язаний чоловік. Під час перевірки документів військовослужбовцями ТЦК та СП сталася бійка.Відео з нападом опублікували у соціальних мережах 26 листопада, пише Суспільне У групі комунікації Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки прокоментували ситуацію.Як там зазначили, за кермом авто перебував чоловік, а на задньому сидінні під ковдрою ховався власник авто, який перебував у розшуку у статусі порушника правил військового обліку через невчасне прибуття за повісткою.Під час спілкування з групою оповіщення, водій раптово рушив і почав втікати на автомобілі, створивши аварійну ситуацію на дорозі, але за 500 метрів був зупинений працівниками поліції, — зазначили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.«Після зупинки пасажир застосував проти військовослужбовців сльозогінний газ. Згодом на місці зібралася група громадян, яка заважала законним діям групи оповіщення. Водночас водій вибіг з машини та погрожував ножем», — йдеться у повідомленні.Група оповіщення залишила локацію. Обставини події зафіксували. Усі матеріали передали правоохоронним органам для надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію