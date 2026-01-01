Чи очікувати магнітні бурі 27 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У п'ятницю, 27 листопада 2026 року, очікуються сильні мігнітні бурі.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).
У Meteoprog повідомляють, на Землі очіукється магнітну бурю рівня G1. Такі геомагнітні збурення можуть спричинити незначні перебої в роботі енергетичних систем і впливати на навігацію тварин та птахів під час міграції. Окрім того, може позначитися на самопочутті метеозалежних людей, зокрема літніх.
У п'ятницю геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня рівня. Сонячна активність – низькою.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», – йдеться у дописі.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).
У Meteoprog повідомляють, на Землі очіукється магнітну бурю рівня G1. Такі геомагнітні збурення можуть спричинити незначні перебої в роботі енергетичних систем і впливати на навігацію тварин та птахів під час міграції. Окрім того, може позначитися на самопочутті метеозалежних людей, зокрема літніх.
У п'ятницю геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня рівня. Сонячна активність – низькою.
«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», – йдеться у дописі.
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