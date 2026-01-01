У п'ятницю, 27 листопада 2026 року, очікуються сильні мігнітні бурі.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).У Meteoprog повідомляють, на Землі очіукється магнітну бурю рівня G1. Такі геомагнітні збурення можуть спричинити незначні перебої в роботі енергетичних систем і впливати на навігацію тварин та птахів під час міграції. Окрім того, може позначитися на самопочутті метеозалежних людей, зокрема літніх.У п'ятницю геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня рівня. Сонячна активність – низькою.«Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам», – йдеться у дописі.