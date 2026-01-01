Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти морепродукти вартістю майже 1,2 млн





Про це



Загалом 267 кг делікатесів: 132 кг червоної ікри, 93 кг консерв та 42 кг фаланги краба виявили серед особистих речей в авто водія. Ним він повертався додому з Польщі.



"На ввезення громадянами з-за кордону харчових продуктів для власного споживання встановлені обмеження щодо їхньої кількості та вартості. Одній особі дозволено ввезти харчів на максимальну суму, що не може перевищувати еквівалент 200 євро:



- в упаковці виробника - у кількості не більше, ніж 1 упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кг кожного найменування;



- без упаковки - у кількості, що не перевищує 2 кг кожного найменування;



- без упаковки - неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по 1 найменуванню", - нагадують на Волинській митниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські митники на посту Устилуг упередили протиправний намір тернополянина ввезти на митну територію України комерційну партію морепродуктів орієнтовною вартістю майже 1,2 млн грн.Про це повідомили на Волинській митниці.Загалом 267 кг делікатесів: 132 кг червоної ікри, 93 кг консерв та 42 кг фаланги краба виявили серед особистих речей в авто водія. Ним він повертався додому з Польщі."На ввезення громадянами з-за кордону харчових продуктів для власного споживання встановлені обмеження щодо їхньої кількості та вартості. Одній особі дозволено ввезти харчів на максимальну суму, що не може перевищувати еквівалент 200 євро:- в упаковці виробника - у кількості не більше, ніж 1 упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кг кожного найменування;- без упаковки - у кількості, що не перевищує 2 кг кожного найменування;- без упаковки - неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по 1 найменуванню", - нагадують на Волинській митниці.

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