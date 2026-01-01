Напився біля ставка і потрапив у лікарню: як суд на Волині покарав матір підлітка





За матеріалами справи, 25 вересня близько 18 години біля ставка у селі Богушівка неповнолітній хлопець вживав спиртне, після чого його у стані сильного алкогольного сп’яніння доправили до лікарні, пишуть



Оскільки юний порушник не досягнув 16-річного віку, то до відповідальності притягнули його матір. Жінку звинуватили в тому, що вона ухиляється від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов виховання сина, в результаті чого останній вчинив адміністративне правопорушення.



Під час судового засідання провина волинянки була підтверджена протоколом про адмінпорушення, рапортом поліцейського, письмовими поясненнями самої жінки.



Врахувавши та дослідивши усім матеріали, суддя визнав матір винною в адмінпорушенні і оштрафував на 850 гривень. Також вона має сплатити 665 гривень судового збору.

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