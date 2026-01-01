Звільнення військових і прогнозовані терміни служби: в Офісі військового омбудсмана представили пропозиції





Про це в Офісі військового омбудсмана повідомили під час спілкування з журналістами, пише



В омбудсмана представили моделі врегулювання строків проходження військової служби. Зокрема, пропонують бальну систему вислуги, яка передбачає диференційоване нарахування балів залежно від умов проходження служби:



1 бал за місяць виконання бойових наказів у зоні бойових дій;

0,4 бала — за місяць перебування в зоні бойових дій без виконання бойових наказів;

0,33 бала — за виконання визначених спеціальних завдань поза зоною бойових дій;

0,2 бала — за місяць служби поза зоною бойових дій.



Набрання 12 балів пропонується визначити підставою для звільнення мобілізованого військовослужбовця з наданням відстрочки від повторної мобілізації строком на один рік.



Також передбачено додаткове нарахування балів за лікування та реабілітацію після поранень і можливість щомісячної доплати в розмірі 50 000 грн військовослужбовцям, які набрали 12 балів, але продовжують службу.



Окрім того, пропонують «пільговий період проходження військової служби», який передбачає застосування підвищеного коефіцієнта (×3) до часу перебування в зоні бойових дій. Зокрема, 18 місяців служби в зоні бойових дій у пільговому обчисленні прирівнюються до 4,5 років військової служби. Досягнення такого строку пропонується визначити підставою для подання рапорту на звільнення з військової служби та отримання відстрочки від мобілізації строком на один рік.



У військового омбудсмана наголосили, що для запровадження будь-якої системи необхідно провести аудит кадрового складу та ефективності використання людського капіталу у війську. Окремим напрямом подальшого опрацювання пропонується визначити проведення комплексного аналізу у військових частинах щодо:



фактичної кількості військовослужбовців, які за висновками ВЛК мають обмеження щодо придатності до військової служби, та відповідності займаних ними посад стану здоров’я і встановленим медичним обмеженням;

доцільності подальшого перебування таких військовослужбовців на відповідних посадах, можливості їх переведення на посади, що відповідають стану здоров’я, використання їхнього досвіду за іншими напрямами та поетапного звільнення з військової служби.

Наступним етапом має стати опрацювання спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та іншими зацікавленими органами конкретних механізмів реалізації, необхідних законодавчих змін і порядку поетапного впровадження.



«Мета напрацювань Офісу — сформувати справедливу, прогнозовану та зрозумілу систему проходження військової служби, забезпечити можливість відновлення військовослужбовців, планову ротацію особового складу та збереження боєздатності Сил оборони України», — додали в Офісі військового омбудсмана.



Нагадаємо, ще у 2024 році, перед тим як за новий закон про мобілізацію голосували в другому читанні, з нього виключили норми про демобілізацію та ротацію. Медіа писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Цьогоріч на початку травня президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україні розпочинають реформу армії. Відповідно до неї, він доручив «посилити контрактну систему в Силах оборони так, щоб завдяки розширенню контрактного складника забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже із цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс Військового омбудсмана напрацював пропозиції, які мають допомогти започаткувати процес поступового звільнення військовослужбовців і зробити терміни служби більш прогнозованими.Про це в Офісі військового омбудсмана повідомили під час спілкування з журналістами, пише Громадське В омбудсмана представили моделі врегулювання строків проходження військової служби. Зокрема, пропонують бальну систему вислуги, яка передбачає диференційоване нарахування балів залежно від умов проходження служби:1 бал за місяць виконання бойових наказів у зоні бойових дій;0,4 бала — за місяць перебування в зоні бойових дій без виконання бойових наказів;0,33 бала — за виконання визначених спеціальних завдань поза зоною бойових дій;0,2 бала — за місяць служби поза зоною бойових дій.Набрання 12 балів пропонується визначити підставою для звільнення мобілізованого військовослужбовця з наданням відстрочки від повторної мобілізації строком на один рік.Також передбачено додаткове нарахування балів за лікування та реабілітацію після поранень і можливість щомісячної доплати в розмірі 50 000 грн військовослужбовцям, які набрали 12 балів, але продовжують службу.Окрім того, пропонують «пільговий період проходження військової служби», який передбачає застосування підвищеного коефіцієнта (×3) до часу перебування в зоні бойових дій. Зокрема, 18 місяців служби в зоні бойових дій у пільговому обчисленні прирівнюються до 4,5 років військової служби. Досягнення такого строку пропонується визначити підставою для подання рапорту на звільнення з військової служби та отримання відстрочки від мобілізації строком на один рік.У військового омбудсмана наголосили, що для запровадження будь-якої системи необхідно провести аудит кадрового складу та ефективності використання людського капіталу у війську. Окремим напрямом подальшого опрацювання пропонується визначити проведення комплексного аналізу у військових частинах щодо:фактичної кількості військовослужбовців, які за висновками ВЛК мають обмеження щодо придатності до військової служби, та відповідності займаних ними посад стану здоров’я і встановленим медичним обмеженням;доцільності подальшого перебування таких військовослужбовців на відповідних посадах, можливості їх переведення на посади, що відповідають стану здоров’я, використання їхнього досвіду за іншими напрямами та поетапного звільнення з військової служби.Наступним етапом має стати опрацювання спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та іншими зацікавленими органами конкретних механізмів реалізації, необхідних законодавчих змін і порядку поетапного впровадження.«Мета напрацювань Офісу — сформувати справедливу, прогнозовану та зрозумілу систему проходження військової служби, забезпечити можливість відновлення військовослужбовців, планову ротацію особового складу та збереження боєздатності Сил оборони України», — додали в Офісі військового омбудсмана.Нагадаємо, ще у 2024 році, перед тим як за новий закон про мобілізацію голосували в другому читанні, з нього виключили норми про демобілізацію та ротацію. Медіа писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.Цьогоріч на початку травня президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україні розпочинають реформу армії. Відповідно до неї, він доручив «посилити контрактну систему в Силах оборони так, щоб завдяки розширенню контрактного складника забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже із цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв».

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