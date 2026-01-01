Плетення маскувальних сіток, шиття амуніції: скільки волинян працюють на потреби ЗСУ





Про це Оксана Меріда.



Долучитися до «Армії відновлення» можуть дві категорії людей — безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також переселенці. Серед робіт, які виконують працевлаштовані, це:



- пошиття і ремонт військового одягу та амуніції для потреб ЗСУ;

заготівля дров сім'ям загиблих військовослужбовців;



- розвантаження, фасування та видача гуманітарної допомоги;



- сушіння овочів, пакування, консервування продуктів харчування для потреб ЗСУ;



- організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій.



Скільки людей працювали у «Армії відновлення»



У 2022 році у Волинській області до суспільно корисних робіт залучили 28 людей. У 2023 році кількість зацікавлених зросла до 447; у 2024 році на вимоги армії працювало 1 729 людей; у 2025 році — 1 760.



За січень – жовтень 2026 року, сказала Оксана Меріда, у проєкті «Армія відновлення» зібрали 1 713 людей. З них 200 — переселенці.



Яка оплата праці у «Армії відновлення»



Рівень оплати праці учасників проєкту за 2026 рік становив від мінімальної зарплати до 10 000 грн.



«Відповідно до вимог законодавства, оплата не може перевищувати півтора розміру мінімальної заробітної плати. Якщо враховувати що мінімальна плата у 2025 році була 8 000, а у 2026 році 8 647 гривень, то витрати на суспільнокорисні роботи збільшилися», — пояснила Оксана Меріда.



Заробітна плата учасникам програми фінансується з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за понад чотири роки дії проєкту «Армія відновлення» до плетення маскувальних сіток, шиття одягу та амуніції для потреб військових формувань доєдналися 5 677 людей.Про це Суспільному розповіла начальниця управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятостіДолучитися до «Армії відновлення» можуть дві категорії людей — безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також переселенці. Серед робіт, які виконують працевлаштовані, це:- пошиття і ремонт військового одягу та амуніції для потреб ЗСУ;заготівля дров сім'ям загиблих військовослужбовців;- розвантаження, фасування та видача гуманітарної допомоги;- сушіння овочів, пакування, консервування продуктів харчування для потреб ЗСУ;- організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій.У 2022 році у Волинській області до суспільно корисних робіт залучили 28 людей. У 2023 році кількість зацікавлених зросла до 447; у 2024 році на вимоги армії працювало 1 729 людей; у 2025 році — 1 760.За січень – жовтень 2026 року, сказала Оксана Меріда, у проєкті «Армія відновлення» зібрали 1 713 людей. З них 200 — переселенці.Рівень оплати праці учасників проєкту за 2026 рік становив від мінімальної зарплати до 10 000 грн.«Відповідно до вимог законодавства, оплата не може перевищувати півтора розміру мінімальної заробітної плати. Якщо враховувати що мінімальна плата у 2025 році була 8 000, а у 2026 році 8 647 гривень, то витрати на суспільнокорисні роботи збільшилися», — пояснила Оксана Меріда.Заробітна плата учасникам програми фінансується з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

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