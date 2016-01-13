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Лучан закликають прийти на зустріч звільнених із полону бійців

Лучан закликають прийти на зустріч звільнених із полону бійців
Звільнені із полону бойовиків волиняни Артем Віндюк і Володимир Гізун завтра, 29 грудня, прибудуть до Луцька.

Про це у Facebook написав активіст «Автомайдану України» Дмитро Василенко.

«Зустріч відбудеться о 17:00 на Цуманському кільці, 17:30 біля знаку Луцьк, (Рівненське кільце) 18:20 Театральний майдан біля стели», - зазначив Василенко.

Він закликав небайдужих лучан із квітами та національною символікою привітати героїв.

«Лучани, зустріньмо земляків гідно», - написав Василенко і додав, що час зустрічі може коригуватися.


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Теги: зустріч, бійці, Луцьк
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