Лучан закликають прийти на зустріч звільнених із полону бійців

Артем Віндюк і Володимир Гізун завтра, 29 грудня, прибудуть до Луцька.



Про це у Facebook написав активіст «Автомайдану України» Дмитро Василенко.



«Зустріч відбудеться о 17:00 на Цуманському кільці, 17:30 біля знаку Луцьк, (Рівненське кільце) 18:20 Театральний майдан біля стели», - зазначив Василенко.



Він закликав небайдужих лучан із квітами та національною символікою привітати героїв.



«Лучани, зустріньмо земляків гідно», - написав Василенко і додав, що час зустрічі може коригуватися.





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