Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів

Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
У Луцьку правоохоронці затримали "на гарячому" заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Віталія Стрільчука.

Посадовця викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, учора, 30 квітня.

Як стало відомо інтернет-виданню ВолиньPost із власних джерел, чиновник вимагав ці кошти за вирішення питання щодо оформлення документів про відсутність на земельних ділянках об’єктів культурної спадщини, а також погодження оцінки впливу на довкілля.

За інформацією джерел, саме під час передачі обумовленої суми грошей правоохоронці затримали його на місці.

Наразі Віталій Стрільчук перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше в публікації «ВолиньPost» йшлося про чималі родинні статки Віталія Стрільчука: «І ставок, і млинок, і вишневенький садок»: декларація одіозного ексчиновника з Волині

Вибір редактора
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть 21-річного волинянина, який зрубав 120 дерев
Сьогодні, 13:07
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Сьогодні, 12:41
Табуни «шахедів» над Україною: Росія від ранку атакує дронами
Сьогодні, 12:24
Коригувальником російських ударів по Миколаєву виявився рецидивіст, - СБУ
Сьогодні, 11:43
Японська якість Casio як золотий стандарт для сучасного користувача
Сьогодні, 11:29
