Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Сьогодні, 12:41
У Луцьку правоохоронці затримали "на гарячому" заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Віталія Стрільчука.
Посадовця викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, учора, 30 квітня.
Як стало відомо інтернет-виданню ВолиньPost із власних джерел, чиновник вимагав ці кошти за вирішення питання щодо оформлення документів про відсутність на земельних ділянках об’єктів культурної спадщини, а також погодження оцінки впливу на довкілля.
За інформацією джерел, саме під час передачі обумовленої суми грошей правоохоронці затримали його на місці.
Наразі Віталій Стрільчук перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Нагадаємо, раніше в публікації «ВолиньPost» йшлося про чималі родинні статки Віталія Стрільчука: «І ставок, і млинок, і вишневенький садок»: декларація одіозного ексчиновника з Волині
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
