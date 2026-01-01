Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів

У Луцьку правоохоронці затримали "на гарячому" заступника начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської радиПосадовця викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, учора, 30 квітня.Як стало відомо інтернет-виданнюіз власних джерел, чиновник вимагав ці кошти за вирішення питання щодо оформлення документів про відсутність на земельних ділянках об’єктів культурної спадщини, а також погодження оцінки впливу на довкілля.За інформацією джерел, саме під час передачі обумовленої суми грошей правоохоронці затримали його на місці.Наразі Віталій Стрільчук перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Нагадаємо, раніше в публікації «ВолиньPost» йшлося про чималі родинні статки Віталія Стрільчука: