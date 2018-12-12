«І ставок, і млинок, і вишневенький садок»: декларація одіозного ексчиновника з Волині

Віталій Стрільчук задекларував чималі родинні статки.



Про це пише Валентина Куць на шпальтах видання



Земельні ділянки під Луцьком, два будинки, квартира, дві автівки та чималі заощадження – такі родинні статки задекларував колишній начальник відділу охорони культурної спадщини Волинської облдержадміністрації Віталій Стрільчук. Фірма його дружини торік виготовляла документи на пам’ятки, які не затвердили у Міністерстві культури.



Посадовець оприлюднив електронні декларації про майно та доходи за 2022 та 2023 роки.



Подружжя Віталія та Тетяни Стрільчуків у 2022 році разом володіли шістьма земельними ділянками під Луцьком: у Лищі, Рованцях та Боратині. У 2023 році власниками однієї з ділянок у Рованцях, яка належала Віталію Стрільчуку, стали діти Вікторія та Денис. Також у їхній власності опинився і будинок на 155 квадратів, який теж належав посадовцю.



У власності дружини – квартира у Луцьку площею 44 квадратних метри та нежитлове приміщення у Боратині на 76 квадратів. Крім того, Тетяна Стрільчук зводить будинок площею 230 квадратів у Боратині.



Згідно з декларацією, у Віталія Стрільчука немає власного авто, а от на дружину зареєстровані дві автівки 2019 року випуску: Nissan Juke, вартістю 444,6 тисячі гривень, та Volkswagen T-Roc за 703 тисячі гривень.



Доходи сім’ї у 2022 році складалися із заробітної плати Віталія Стрільчука у сумі 266 тисяч гривень, та підприємницького доходу дружини – чотири мільйони гривень. У 2023 році Віталій Стрільчук заробив 233,6 тисячі гривень: 172,2 тисячі гривень – в обласній адміністрації, 61,4 тисячі гривень – в Луцькій міській раді, куди перейшов працювати восени. Крім цього, він отримав 165 гривень гонорару від Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації. Тетяна Стрільчук у 2023 отримала 3,9 мільйона гривень від підприємницької діяльності. За інформацією аналітичної системи YouControl, дружина посадовця займається роздрібною торгівлею продуктами харчування та іншими товарами.



У 2022-му подружжя Стрільчуків зберігало понад три мільйони готівкою: Віталій – 300 тисяч гривень, Тетяна – 2,9 мільйона гривень. У 2023-му Віталій Стрільчук задекларував вже 350 тисяч гривень, а дружина – 1,9 мільйона гривень.



Раніше журналісти писали про те, як чоловік Тетяни Стрільчук, обіймаючи посаду начальника відділу охорони культурної спадщини Волинської ОДА, радив громадам замовляти документацію на історичні пам’ятки у фірми своєї дружини. Згодом Мінкульт забракував ці документи. Гроші громадам, звісно, ніхто не повернув. За інформацією аналітичної системи YouControl, Тетяна Стрільчук була засновницею та єдиною бенефіціарною власницею підприємства «Терези ТВ» з грудня 2020 року до осені 2023 року. Віталій Стрільчук вказав інформацію про це лише у деклараціях за 2021 та 2022 роки, але не згадав у деклараціях за 2020-й та 2023-й роки.



До речі, у декларації, яку посадовець подав перед звільненням з обласної адміністрації, він теж не вказав інформації про підприємство дружини.



– Якщо дружина володіла компанією, або була бенефіціарною власницею понад 183 дні (6 місяців), то тоді декларант зобов’язаний був відобразити це в декларації перед звільненням, – пояснює заступник голови Громадської ради при Національному агентстві із запобігання корупції Сергій Миткалик. – Якщо статутний капітал підприємства становить умовно тисячу гривень (авт. – статутний капітал ПП «Терези-ТВ» становить 1000 гривень), то за невнесення цих відомостей передбачена дисциплінарна відповідальність. Це може бути підставою для проведення повної перевірки декларації і можливості виявлення інших порушень.



Після інциденту з документами на пам’ятки Віталій Стрільчук звільнився з ОДА і влаштувався на схожу посаду в Луцькій міській раді. Колишні і теперішні начальники Стрільчука коментують ситуація неохоче, запевняють, що не наділені повноваженнями вживати щодо нього жодних санкцій.

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