Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО

Валерія Стернійчука Владислав нібито пропонував чоловікам оформити бронювання від мобілізації через працевлаштування в державному Ощадбанку. Вартість такої послуги становила 1000 доларів.



Про це йдеться у журналістському



Бронювання за 1000 доларів

Журналісти виявили у соцмережі Threads оголошення про можливість отримати бронювання через працевлаштування в Ощадбанку. Його автором, за даними телеканалу, був Владислав Стернійчук – син народного депутата Валерія Стернійчука.



Під виглядом клієнтів журналісти зв'язалися з чоловіком. Під час телефонної розмови він підтвердив можливість організувати працевлаштування та попросив передоплату.



«Я прошу якусь хоча б мінімальну передоплату», – сказав співрозмовник.







Зв'язки в Ощадбанку

Під час особистої зустрічі Владислав розповів, що має контакти в державному банку та вже допоміг працевлаштувати одну людину.



«Я там не працюю. Я знаю, що це є, і знаю, що є бронювання. Тим більше одного я влаштував туди», – заявив він.



За його словами, організувати співбесіду нібито допомагає працівниця HR-відділу Ощадбанку, контакти якої передає директор.



Чи знав про це батько-нардеп?

Журналісти також запитали Владислава, чи знає його батько, народний депутат Валерій Стернійчук, про таку діяльність. Чоловік відповів ствердно.



Однак після того, як представники «Аверсу» розкрили свої особи, він почав заперечувати причетність до продажу бронювання.



«Я ж не беру ніякі гроші. Я не знаю, про що ви говорите зараз», – заявив Владислав.



За словами журналістів, після зустрічі листування було видалене, однак редакція зберегла скриншоти.



Автори розслідування закликали керівництво Ощадбанку пояснити, чи можуть його працівники бути причетними до такої схеми.



Батько раніше фігурував у розслідуванні про систему «Шлях»

Нагадаємо, ім'я народного депутата України від «Слуги народу»



У січні 2024 року журналісти повідомили, що через ГО «Волинський актив молоді», одним із засновників якої був Валерій Стернійчук, протягом року



За даними «Української правди», щонайменше 18 чоловіків у 2023 році виїхали за кордон за сприяння цієї організації та не повернулися до України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Син народного депутата України від «Слуги Народу»нібито пропонував чоловікам оформити бронювання від мобілізації через працевлаштування в державному Ощадбанку. Вартість такої послуги становила 1000 доларів.Про це йдеться у журналістському розслідуванні телеканалу «Аверс».Журналісти виявили у соцмережі Threads оголошення про можливість отримати бронювання через працевлаштування в. Його автором, за даними телеканалу, був Владислав Стернійчук – син народного депутата Валерія Стернійчука.Під виглядом клієнтів журналісти зв'язалися з чоловіком. Під час телефонної розмови він підтвердив можливість організувати працевлаштування та попросив передоплату.«Я прошу якусь хоча б мінімальну передоплату», – сказав співрозмовник.Під час особистої зустрічі Владислав розповів, що має контакти в державному банку та вже допоміг працевлаштувати одну людину.«Я там не працюю. Я знаю, що це є, і знаю, що є бронювання. Тим більше одного я влаштував туди», – заявив він.За його словами, організувати співбесіду нібито допомагає працівниця HR-відділу Ощадбанку, контакти якої передає директор.Журналісти також запитали Владислава, чи знає його батько, народний депутат Валерій Стернійчук, про таку діяльність. Чоловік відповів ствердно.Однак після того, як представники «Аверсу» розкрили свої особи, він почав заперечувати причетність до продажу бронювання.«Я ж не беру ніякі гроші. Я не знаю, про що ви говорите зараз», – заявив Владислав.За словами журналістів, після зустрічі листування було видалене, однак редакція зберегла скриншоти.Автори розслідування закликали керівництво Ощадбанку пояснити, чи можуть його працівники бути причетними до такої схеми.Нагадаємо, ім'я народного депутата України від «Слуги народу» Валерія Стернійчука раніше згадувалося у журналістському розслідуванні «Української правди» щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану.У січні 2024 року журналісти повідомили, що через ГО «Волинський актив молоді», одним із засновників якої був Валерій Стернійчук, протягом року до системи «Шлях» внесли понад тисячу військовозобов'язаних чоловіків За даними «Української правди», щонайменше 18 чоловіків у 2023 році виїхали за кордон за сприяння цієї організації та не повернулися до України.

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