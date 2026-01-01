Бронювання священників на Волині: 439 мають відстрочку, 21 бронь скасували





Про це Віктор Войналович.



Які священнослужителі отримали бронь



Станом на кінець жовтня 2026 року у релігійних організаціях Волинської області заброньовано:



378 священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій. З них 259 мають бронювання до травня 2027 року, 119 — до вересня 2027 року;



61 священнослужитель є працівником, у тому й числі заступником керівника релігійної організації. З них троє мають бронювання до травня 2027 року, 58 — до вересня 2027 року.



Який вік у заброньованих священнослужителів релігійних організацій на Волині — ДЕСС не відповіла, оскільки такі дані не збирають і не обробляють. Також у відповіді на запит не надали інформації про кількість священників, які проходять військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях.



Бронювання священнослужителям надають на термін, який затверджений відповідним наказом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.



Чому 21 священнику на Волині скасували бронювання



21 військовозобов'язаному священнослужителю на Волині бронювання анулювали. Йдеться про період з 26 грудня 2024 року, коли в Україні почали бронювати представників церков.



Причини скасування броні:



втрата релігійною організацією статусу критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період — 8 чоловіків;



зміна місця роботи — 7 чоловіків;



звільнення з посади — 3 чоловіки;



встановлення групи інвалідності — 1 чоловік;



набуття статусу багатодітної особи — 1 чоловік;



переведення з посади керівника релігійної організації на посаду священнослужителя-працівника — 1 чоловік.



Які релігійні організації на Волині визнали критично важливими

Із червня 2026 року до вересня 2026 року кількість релігійних організацій, визнаних критичними на Волині, зросла з 698 до 732.



У переліку — православні, римсько-католицькі, греко-католицькі та лютеранські церкви, церкви євангельських християн-баптистів, християн віри євангельської п'ятидесятників, адвентистів сьомого дня, релігійні громади свідків Єгови, прогресивного іудаїзму, мусульман, духовний центр «Асамблея Бога», релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика "Християнське життя"», релігійна місія «Карітас-Спес», Волинська православна богословська академія та представники інших релігійних організацій.



Які вимоги для бронювання священників



Бронювання священнослужителів здійснюється відповідно до Порядку подання документів для бронювання священнослужителів на період мобілізації та на воєнний час, затверджений наказом Держслужби України з етнополітики та свободи совісті від 10.11.2025 року.



Умови для бронювання керівника релігійної організації:



включення релігійної організації, яку він очолює, до Переліку критично важливих релігійних організацій;



наявність відомостей про керівника релігійної організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань;



копія акта, що підтверджує у керівника наявність сану (посвідчення, грамота про хіротонію, акт висвячення, довідка, наказ, указ, декрет, протоколзагальних зборів тощо) із зазначенням його реквізитів;



копія акта про призначення на посаду керівника, яка має відповідати пунктам 1 та 3 Переліку посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.



Умови отримання бронювання для священнослужителів:



Священник — працівник релігійної організації має працювати у релігійній організації, що отримала статус критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Трудові договори мають бути укладені не пізніше 17 листопада 2025 року.



На кожного священнослужителя для бронювання релігійна організація має подати такі документи:



копія витягу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про трудову діяльність особи;



копія акта, що підтверджує наявність сану (посвідчення, грамота про хіротонію, акт висвячення, довідка, наказ, указ, декрет, протокол загальних зборів тощо) із зазначенням його реквізитів;



копія акта про призначення священнослужителя на посаду, яка має відповідати пункту 4 Переліку посад.



Усі військовозобов'язані священнослужителі-керівники, заступники керівників та працівники релігійних організацій віком до 60 років, які подаватимуться на бронювання, повинні мати актуальні військово-облікові документи.



Довідково: 26 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України дозволив бронювати священників після нових змін у порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Згідно з документом, забронювати можна священнослужителів з переліку релігійних організацій, який затверджений Державною службою з етнополітики та свободи совісті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок листопада 2026 року Держслужба України з етнополітики та свободи совісті забронювала 439 священнослужителів на Волині. 21-ому священнику бронювання анулювали.Про це Суспільному у відповідь на інформаційний запит повідомив перший заступник голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС)Станом на кінець жовтня 2026 року у релігійних організаціях Волинської області заброньовано:378 священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій. З них 259 мають бронювання до травня 2027 року, 119 — до вересня 2027 року;61 священнослужитель є працівником, у тому й числі заступником керівника релігійної організації. З них троє мають бронювання до травня 2027 року, 58 — до вересня 2027 року.Який вік у заброньованих священнослужителів релігійних організацій на Волині — ДЕСС не відповіла, оскільки такі дані не збирають і не обробляють. Також у відповіді на запит не надали інформації про кількість священників, які проходять військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях.Бронювання священнослужителям надають на термін, який затверджений відповідним наказом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.21 військовозобов'язаному священнослужителю на Волині бронювання анулювали. Йдеться про період з 26 грудня 2024 року, коли в Україні почали бронювати представників церков.Причини скасування броні:втрата релігійною організацією статусу критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період — 8 чоловіків;зміна місця роботи — 7 чоловіків;звільнення з посади — 3 чоловіки;встановлення групи інвалідності — 1 чоловік;набуття статусу багатодітної особи — 1 чоловік;переведення з посади керівника релігійної організації на посаду священнослужителя-працівника — 1 чоловік.Які релігійні організації на Волині визнали критично важливимиІз червня 2026 року до вересня 2026 року кількість релігійних організацій, визнаних критичними на Волині, зросла з 698 до 732.У переліку — православні, римсько-католицькі, греко-католицькі та лютеранські церкви, церкви євангельських християн-баптистів, християн віри євангельської п'ятидесятників, адвентистів сьомого дня, релігійні громади свідків Єгови, прогресивного іудаїзму, мусульман, духовний центр «Асамблея Бога», релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика "Християнське життя"», релігійна місія «Карітас-Спес», Волинська православна богословська академія та представники інших релігійних організацій.Бронювання священнослужителів здійснюється відповідно до Порядку подання документів для бронювання священнослужителів на період мобілізації та на воєнний час, затверджений наказом Держслужби України з етнополітики та свободи совісті від 10.11.2025 року.Умови для бронювання керівника релігійної організації:включення релігійної організації, яку він очолює, до Переліку критично важливих релігійних організацій;наявність відомостей про керівника релігійної організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань;копія акта, що підтверджує у керівника наявність сану (посвідчення, грамота про хіротонію, акт висвячення, довідка, наказ, указ, декрет, протоколзагальних зборів тощо) із зазначенням його реквізитів;копія акта про призначення на посаду керівника, яка має відповідати пунктам 1 та 3 Переліку посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.Умови отримання бронювання для священнослужителів:Священник — працівник релігійної організації має працювати у релігійній організації, що отримала статус критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Трудові договори мають бути укладені не пізніше 17 листопада 2025 року.На кожного священнослужителя для бронювання релігійна організація має подати такі документи:копія витягу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про трудову діяльність особи;копія акта, що підтверджує наявність сану (посвідчення, грамота про хіротонію, акт висвячення, довідка, наказ, указ, декрет, протокол загальних зборів тощо) із зазначенням його реквізитів;копія акта про призначення священнослужителя на посаду, яка має відповідати пункту 4 Переліку посад.Усі військовозобов'язані священнослужителі-керівники, заступники керівників та працівники релігійних організацій віком до 60 років, які подаватимуться на бронювання, повинні мати актуальні військово-облікові документи.Довідково: 26 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України дозволив бронювати священників після нових змін у порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Згідно з документом, забронювати можна священнослужителів з переліку релігійних організацій, який затверджений Державною службою з етнополітики та свободи совісті.

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