29 російських дронів атакували західні області України: серед них - Волинь





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Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 29 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-2», «Герань-4» та «Герань-5».



Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою, Волинською, Тернопільською , Івано-Франківською, Закарпатською та Львівською областями.



Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір та перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 2 листопада та вночі 3 листопада російські агресори атакували західні області України реактивними безпілотниками.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 29 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-2», «Герань-4» та «Герань-5».Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою, Волинською, Тернопільською , Івано-Франківською, Закарпатською та Львівською областями.Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір та перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

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