29 російських дронів атакували західні області України: серед них - Волинь

29 російських дронів атакували західні області України: серед них - Волинь
Вдень 2 листопада та вночі 3 листопада російські агресори атакували західні області України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 29 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-2», «Герань-4» та «Герань-5».

Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою, Волинською, Тернопільською , Івано-Франківською, Закарпатською та Львівською областями.
29 російських дронів атакували західні області України: серед них - Волинь

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір та перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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