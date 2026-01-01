29 російських дронів атакували західні області України: серед них - Волинь
Сьогодні, 10:21
Вдень 2 листопада та вночі 3 листопада російські агресори атакували західні області України реактивними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 29 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-2», «Герань-4» та «Герань-5».
Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою, Волинською, Тернопільською , Івано-Франківською, Закарпатською та Львівською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір та перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 29 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-2», «Герань-4» та «Герань-5».
Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою, Волинською, Тернопільською , Івано-Франківською, Закарпатською та Львівською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір та перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
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