Росіяни вдарили по Україні крилатими та балістичними ракетами: що відомо про наслідки обстрілу
Сьогодні, 11:09
Уночі війська рф атакували Україну балістичними й крилатими ракетами та 289 ударними БпЛА. Унаслідок атаки є постраждалі в різних регіонах та пошкодження енергетичної інфраструктури.
Про це повідомили в Повітряних силах, пише Громадське.
У ніч проти 3 листопада війська рф атакували:
балістичними ракетами «Іскандер-М», KN-23, протикорабельними ракетами «Циркон»;
59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К»;
289 ударними БпЛА типу Shahed (120 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина.
За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила/придушила 309 цілей:
три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/«Циркон»;
49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К» (інформація стосовно трьох ракет уточнюється);
257 БпЛА типу Shahed (89 із них — реактивні), «Гербера» та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 14 локаціях.
Які наслідки обстрілу?
Президент Володимир Зеленський заявив, що удар був спрямований передусім проти критичної інфраструктури. Головна ціль — енергетика, генерація та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. У багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення.
У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та житлові будинки. Унаслідок обстрілу 15 людей постраждали та одна людина загинула.
Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень. У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав, повідомили в ОВА.
Російські війська вдарили по медичному закладу в Харкові. Унаслідок удару 62 людини постраждали, також до інших лікарень евакуюють 226 пацієнтів.
Унаслідок нічної атаки на Рівненську область пошкоджень зазнала підстанція НЕК «Укренерго», повідомили в ОВА.
На Вінниччині внаслідок пошкодження енергооб’єктів і ліній електропередач більша частина населених пунктів області залишилася без світла, заявив міський голова обласного центру.
У Броварах Київської області внаслідок російської атаки пошкоджені підприємство та приватні будинки, повідомили в ОВА.
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Про це повідомили в Повітряних силах, пише Громадське.
У ніч проти 3 листопада війська рф атакували:
балістичними ракетами «Іскандер-М», KN-23, протикорабельними ракетами «Циркон»;
59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К»;
289 ударними БпЛА типу Shahed (120 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина.
За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила/придушила 309 цілей:
три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/«Циркон»;
49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К» (інформація стосовно трьох ракет уточнюється);
257 БпЛА типу Shahed (89 із них — реактивні), «Гербера» та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 14 локаціях.
Які наслідки обстрілу?
Президент Володимир Зеленський заявив, що удар був спрямований передусім проти критичної інфраструктури. Головна ціль — енергетика, генерація та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. У багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення.
У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та житлові будинки. Унаслідок обстрілу 15 людей постраждали та одна людина загинула.
Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень. У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав, повідомили в ОВА.
Російські війська вдарили по медичному закладу в Харкові. Унаслідок удару 62 людини постраждали, також до інших лікарень евакуюють 226 пацієнтів.
Унаслідок нічної атаки на Рівненську область пошкоджень зазнала підстанція НЕК «Укренерго», повідомили в ОВА.
На Вінниччині внаслідок пошкодження енергооб’єктів і ліній електропередач більша частина населених пунктів області залишилася без світла, заявив міський голова обласного центру.
У Броварах Київської області внаслідок російської атаки пошкоджені підприємство та приватні будинки, повідомили в ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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