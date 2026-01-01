Росіяни вдарили по Україні крилатими та балістичними ракетами: що відомо про наслідки обстрілу

Росіяни вдарили по Україні крилатими та балістичними ракетами: що відомо про наслідки обстрілу
Уночі війська рф атакували Україну балістичними й крилатими ракетами та 289 ударними БпЛА. Унаслідок атаки є постраждалі в різних регіонах та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Повітряних силах, пише Громадське.

У ніч проти 3 листопада війська рф атакували:

балістичними ракетами «Іскандер-М», KN-23, протикорабельними ракетами «Циркон»;

59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К»;

289 ударними БпЛА типу Shahed (120 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила/придушила 309 цілей:

три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23/«Циркон»;

49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К» (інформація стосовно трьох ракет уточнюється);

257 БпЛА типу Shahed (89 із них — реактивні), «Гербера» та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 14 локаціях.

Які наслідки обстрілу?

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар був спрямований передусім проти критичної інфраструктури. Головна ціль — енергетика, генерація та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. У багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення.

У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та житлові будинки. Унаслідок обстрілу 15 людей постраждали та одна людина загинула.

Через атаку росіян на Дніпро пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень. У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав, повідомили в ОВА.

Російські війська вдарили по медичному закладу в Харкові. Унаслідок удару 62 людини постраждали, також до інших лікарень евакуюють 226 пацієнтів.

Унаслідок нічної атаки на Рівненську область пошкоджень зазнала підстанція НЕК «Укренерго», повідомили в ОВА.

На Вінниччині внаслідок пошкодження енергооб’єктів і ліній електропередач більша частина населених пунктів області залишилася без світла, заявив міський голова обласного центру.

У Броварах Київської області внаслідок російської атаки пошкоджені підприємство та приватні будинки, повідомили в ОВА.

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Теги: Росія, війна
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