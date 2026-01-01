Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру

в організмі водія було 2,07 проміле алкоголю.



Про це



Збив двох людей і втік

За даними слідства, увечері 25 жовтня 2026 року поліцейський одного з підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на двох пішоходів, які рухалися узбіччям дороги.



Унаслідок аварії травмувалися 43-річний чоловік та 39-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували.



Після ДТП водій не зупинився, не надав допомоги травмованим та втік з місця пригоди.



Згодом правоохоронці затримали чоловіка та вилучили автомобіль. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала 2,07 проміле алкоголю.



Поліцейському загрожує кримінальна відповідальність

20-річному правоохоронцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 1 ст. 286-1 — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння;

ч. 1 ст. 135 — залишення в небезпеці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Що відомо про поліцейського

Як раніше писав ВолиньPost, за інформацією джерел видання, за кермом автомобіля Audi перебував Петро Логвинюк, який родом із Камінь-Каширського району Волинської області, однак працює у столиці.



Згідно з поданою ним декларацією про майно та доходи, місцем роботи зазначене Головне управління Національної поліції у місті Києві, а посадою —



Раніше джерела ВолиньPost повідомляли, що водій міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Тепер цю обставину офіційно підтвердили у ДБР, зазначивши, що результат перевірки становив 2,07 проміле.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру 20-річному правоохоронцю, який увечері 25 жовтня збив двох пішоходів у селі Сошичне Камінь-Каширського району та втік з місця аварії . Перевірка показала, щоПро це повідомляють Волинські Новини з посиланням на пресслужбу Територіального управління ДБР у Львові.За даними слідства, увечері 25 жовтня 2026 року поліцейський одного з підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на двох пішоходів, які рухалися узбіччям дороги.Унаслідок аварії травмувалися 43-річний чоловік та 39-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували.Після ДТП водій не зупинився, не надав допомоги травмованим та втік з місця пригоди.Згодом правоохоронці затримали чоловіка та вилучили автомобіль. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала 2,07 проміле алкоголю.20-річному правоохоронцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Як раніше писав, за інформацією джерел видання,, який родом із Камінь-Каширського району Волинської області, однак працює у столиці.Згідно з поданою ним декларацією про майно та доходи, місцем роботи зазначене Головне управління Національної поліції у місті Києві, а посадою — поліцейський конвойної служби Раніше джерела ВолиньPost повідомляли, що водій міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Тепер цю обставину офіційно підтвердили у ДБР, зазначивши, що результат перевірки становив 2,07 проміле.

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