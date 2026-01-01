Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Сьогодні, 19:20
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру 20-річному правоохоронцю, який увечері 25 жовтня збив двох пішоходів у селі Сошичне Камінь-Каширського району та втік з місця аварії. Перевірка показала, що в організмі водія було 2,07 проміле алкоголю.
Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на пресслужбу Територіального управління ДБР у Львові.
За даними слідства, увечері 25 жовтня 2026 року поліцейський одного з підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на двох пішоходів, які рухалися узбіччям дороги.
Унаслідок аварії травмувалися 43-річний чоловік та 39-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували.
Після ДТП водій не зупинився, не надав допомоги травмованим та втік з місця пригоди.
Згодом правоохоронці затримали чоловіка та вилучили автомобіль. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала 2,07 проміле алкоголю.
20-річному правоохоронцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 286-1 — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння;
ч. 1 ст. 135 — залишення в небезпеці.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як раніше писав ВолиньPost, за інформацією джерел видання, за кермом автомобіля Audi перебував Петро Логвинюк, який родом із Камінь-Каширського району Волинської області, однак працює у столиці.
Згідно з поданою ним декларацією про майно та доходи, місцем роботи зазначене Головне управління Національної поліції у місті Києві, а посадою — поліцейський конвойної служби.
Раніше джерела ВолиньPost повідомляли, що водій міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Тепер цю обставину офіційно підтвердили у ДБР, зазначивши, що результат перевірки становив 2,07 проміле.
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Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на пресслужбу Територіального управління ДБР у Львові.
Збив двох людей і втік
За даними слідства, увечері 25 жовтня 2026 року поліцейський одного з підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на двох пішоходів, які рухалися узбіччям дороги.
Унаслідок аварії травмувалися 43-річний чоловік та 39-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували.
Після ДТП водій не зупинився, не надав допомоги травмованим та втік з місця пригоди.
Згодом правоохоронці затримали чоловіка та вилучили автомобіль. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала 2,07 проміле алкоголю.
Поліцейському загрожує кримінальна відповідальність
20-річному правоохоронцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що відомо про поліцейського
Як раніше писав ВолиньPost, за інформацією джерел видання, за кермом автомобіля Audi перебував Петро Логвинюк, який родом із Камінь-Каширського району Волинської області, однак працює у столиці.
Згідно з поданою ним декларацією про майно та доходи, місцем роботи зазначене Головне управління Національної поліції у місті Києві, а посадою — поліцейський конвойної служби.
Раніше джерела ВолиньPost повідомляли, що водій міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Тепер цю обставину офіційно підтвердили у ДБР, зазначивши, що результат перевірки становив 2,07 проміле.
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