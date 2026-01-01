Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ

Юрій Терещук, який раніше фігурував у скандалах із контрабандою бурштину та митними схемами, відгуляв розкішне весілля в одному з найдорожчих відпочинкових комплексів Волині.



За підрахунками журналістів, святкування могло коштувати щонайменше 1,4 мільйона гривень. Водночас в останній декларації посадовця — лише 841 гривня доходу, жодних заощаджень та старий автомобільний причіп.



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Весілля, заради якого закрили цілий комплекс

На початку жовтня в заміському комплексі «CHEROT» на Волині відбулося весілля Юрія Терещука та Оксани Короткої. Заради святкування заклад повністю закрили для сторонніх відвідувачів.



Журналісти зафіксували, як до комплексу один за одним прибували дорогі автомобілі — Mercedes, Audi, Porsche та Lexus. Серед гостей були бізнесмени, колишні й чинні посадовці.



Наречена того дня опублікувала весільні фотографії з підписом «Нова ера». Однак на світлинах, які побачили розслідувачі, обличчя нареченого було приховане.



Особливу увагу журналістів привернула невідповідність між офіційними статками Терещука та способом його життя.



Згідно з останньою декларацією, на яку посилаються автори розслідування, за попередній рік посадовець задекларував лише 841 гривню доходу. Жодних грошових заощаджень він не вказав. Із транспортних засобів у декларації зазначений лише старий причіп.



Водночас, за даними журналістів, Терещук користується дорогими автомобілями, носить брендовий одяг вартістю десятки тисяч гривень та проживає в розкішному будинку поблизу Луцька, який належить його колишній дружині.



Зокрема, у 2024–2025 роках його фіксували за кермом Volkswagen Touareg, Škoda Superb, Mercedes GLE та BMW X3. Жодного з цих автомобілів у згаданій декларації немає. Водночас саме користування автомобілями ще не доводить обов'язку їх декларувати — це залежить від правових підстав та тривалості користування.





Скільки коштувало весілля

Журналісти звернулися до комплексу «CHEROT» під виглядом потенційних клієнтів і дізналися вартість організації весілля.



Як пояснили представники закладу, восени для проведення такого заходу необхідно забронювати весь комплекс на дві доби. Йдеться про 27 готельних номерів та два окремі будиночки.



«Щось в районі на дві доби 870 тисяч гривень», — повідомили в комплексі.



Харчування оплачується окремо — від 7 тисяч гривень на особу, без алкоголю. Якщо гостей було 50, це ще щонайменше 350 тисяч гривень.

На святкуванні також виступав львівський гурт Band Aid. За інформацією розслідувачів, його виступ коштує 3500 доларів, або приблизно 157 тисяч гривень.



Загалом весілля могло обійтися приблизно в 1,4 мільйона гривень. І це без урахування алкоголю, декору, весільного вбрання та інших витрат.



Це орієнтовна оцінка журналістів, а не документально підтверджена сума витрат. Хто саме оплатив святкування, встановити не вдалося.



Півтори тонни бурштину на 6 мільйонів доларів

Юрій Терещук — далеко не нова постать у митній системі.



У 2015 році його призначили заступником начальника Волинської митниці. Уже наступного року посадовець опинився в центрі гучного скандалу з контрабандою бурштину.



У березні 2016 року через митний пост «Волинь-Центральний» незаконно перемістили партію бурштину вагою близько півтори тонни й вартістю приблизно 6 мільйонів доларів.



Контрабанду виявили польські правоохоронці, тоді як українські митники й прикордонники вантаж не затримали.



За результатами службового розслідування Терещука звинуватили в неналежній організації роботи підпорядкованого управління боротьби з митними правопорушеннями. Його звільнили, однак того ж року він домігся поновлення на посаді через суд.



Згодом прізвище Терещука знову з'явилося в повідомленнях про можливі зловживання. Під час розслідування ймовірних схем із розмитненням автомобілів на іноземній реєстрації ДБР проводило обшуки на Волинській митниці, зокрема, за інформацією місцевих ЗМІ, у його кабінеті.



Пізніше Терещук перейшов працювати заступником начальника Буковинської митниці. У квітні 2021 року щодо нього відкрили дисциплінарне провадження та відсторонили від виконання обов'язків.



Попри це, в останній декларації він, за інформацією розслідувачів, продовжує значитися заступником начальника Буковинської митниці.



Хто гуляв на весіллі митника

Не менш показовим виявився склад гостей святкування.

Серед них журналісти ідентифікували Наталію Марчук — начальницю відділу кадрової роботи Київської обласної прокуратури. Її Lexus одним із перших прибув до комплексу.



Зафіксували також автомобіль Volkswagen Touareg, яким, за даними розслідувачів, користувався Олександр Гайфулін — колишній заступник начальника оперативно-розшукового відділу прикордонної служби на Волині.



На весіллі був і волинський бізнесмен Ігор Трофимович — засновник компанії Verbena, яка виготовляє консервовану продукцію.



За даними YouControl, наведеними журналістами, у 2026 році компанія продала державним установам продукції на 58 мільйонів гривень. Найбільше — прикордонникам.



Приїхали на святкування й підприємиці Ірина Зінкевич та Ірина Попович.



Окрему увагу журналістів привернув Ігор Вістак — колишній керівник Волинської митниці, який у 2020 році замінив Терещука на керівній посаді. Нині він працює на Львівській митниці.



Раніше Вістаку скасували встановлену інвалідність, однак він домігся її відновлення через суд.



Наступного дня після весілля журналісти зафіксували Вістака за столом у комплексі. За словами розслідувачів, помітивши знімальну групу, він залишив застілля.



Сама присутність перелічених осіб на святкуванні не свідчить про їхню причетність до можливих порушень.



«Передайте вашим замовникам»: реакція дружини

Журналісти намагалися отримати пояснення щодо вартості весілля від самого Юрія Терещука. Однак він не відповідав на телефонні дзвінки та повідомлення і не відчинив дверей будинку.



Його колишня дружина Галина, якій належить розкішний будинок поблизу Луцька, також відмовилася пояснювати, на яких підставах Терещук там проживає.



«Ви дуже правильно зазначили — колишнього чоловіка. Всі питання, що стосуються людини, з якою я на даний момент не перебуваю у шлюбі, ви можете поставити лише йому», — відповіла вона.



Зрештою розслідувачам вдалося поспілкуватися з новою дружиною Терещука — Оксаною Короткою.



На запитання про те, хто оплатив весілля, жінка відповіла: «Ви бачили кількість людей, яка була?»



Назвати нібито замовників Коротка відмовилася. А на повторне запитання, хто оплатив весілля — вона чи її чоловік, — сказала: «Дайте мені спокій».



Адвокатка заявила, що Терещук уже військовослужбовець

Після розмови з дружиною Терещука журналістам зателефонувала жінка, яка представилася його адвокаткою.



Вона заявила, що її клієнт уже не митник, а військовослужбовець, а також поставила під сумнів правомірність знімання весілля без його дозволу.



Ця заява викликала нові запитання. Адже в січні 2025 року



Тоді, за повідомленнями ЗМІ, працівники територіального центру комплектування затримали колишнього митника, однак під час проходження військово-лікарської комісії він скористався завантаженістю лікарів та втік.







Відколи саме Терещук проходить військову службу і який його нинішній статус, журналістам з'ясувати не вдалося.



Нагадаємо, раніше Володимир Бакулін заявив, що на заході за 7 тисяч доларів продали м’яч із нібито підробленим автографом легендарного футболіста Роналдінью. За словами військового, Терещук, який був одним зі співорганізаторів аукціону, знав про підробку, однак сам ексмитник ці звинувачення публічно не прокоментував.



Чи зацікавиться НАЗК?

Головне питання, яке порушують автори розслідування, — невідповідність між офіційно задекларованими статками Терещука та його способом життя.



З одного боку — 841 гривня доходу, відсутність заощаджень і старий причіп. З іншого — дорогі автомобілі, брендовий одяг, проживання в розкішному будинку та весілля приблизно за 1,4 мільйона гривень.



При цьому ніхто з родини Терещука не пояснив журналістам, хто оплатив святкування.



Автори «Хапуга.UA» вважають, що наведені обставини заслуговують на перевірку Національним агентством з питань запобігання корупції.



Чи проводило НАЗК таку перевірку, наразі невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній заступник начальника Волинської митниці, який раніше фігурував у скандалах із контрабандою бурштину та митними схемами, відгуляв розкішне весілля в одному з найдорожчих відпочинкових комплексів Волині.За підрахунками журналістів,. Водночас в останній декларації посадовця — лише 841 гривня доходу, жодних заощаджень та старий автомобільний причіп.Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.UA». Журналісти встановили особу нареченого, дослідили його професійне минуле, з'ясували, хто був серед гостей, та порівняли задекларовані статки зі способом життя.На початку жовтня в заміському комплексіна Волині відбулося весілля Юрія Терещука та. Заради святкування заклад повністю закрили для сторонніх відвідувачів.Журналісти зафіксували, як до комплексу один за одним прибували дорогі автомобілі — Mercedes, Audi, Porsche та Lexus. Серед гостей були бізнесмени, колишні й чинні посадовці.Наречена того дня опублікувала весільні фотографії з підписом «Нова ера». Однак на світлинах, які побачили розслідувачі, обличчя нареченого було приховане.Особливу увагу журналістів привернула невідповідність між офіційними статками Терещука та способом його життя.Згідно з останньою декларацією, на яку посилаються автори розслідування,. Жодних грошових заощаджень він не вказав. Із транспортних засобів у декларації зазначений лише старий причіп.Водночас, за даними журналістів, Терещук користується дорогими автомобілями, носить брендовий одяг вартістю десятки тисяч гривень та проживає в розкішному будинку поблизу Луцька, який належить його колишній дружині.Зокрема, у 2024–2025 роках його фіксували за кермом Volkswagen Touareg, Škoda Superb, Mercedes GLE та BMW X3. Жодного з цих автомобілів у згаданій декларації немає. Водночас саме користування автомобілями ще не доводить обов'язку їх декларувати — це залежить від правових підстав та тривалості користування.Журналісти звернулися до комплексу «CHEROT» під виглядом потенційних клієнтів і дізналися вартість організації весілля.Як пояснили представники закладу, восени для проведення такого заходу необхідно забронювати весь комплекс на дві доби. Йдеться про 27 готельних номерів та два окремі будиночки.«Щось в районі на дві доби 870 тисяч гривень», — повідомили в комплексі.Харчування оплачується окремо — від 7 тисяч гривень на особу, без алкоголю. Якщо гостей було 50, це ще щонайменше 350 тисяч гривень.На святкуванні також виступав львівський гурт Band Aid. За інформацією розслідувачів, його виступ коштує 3500 доларів, або приблизно 157 тисяч гривень.Загалом весілля могло обійтися приблизно в 1,4 мільйона гривень. І це без урахування алкоголю, декору, весільного вбрання та інших витрат.Це орієнтовна оцінка журналістів, а не документально підтверджена сума витрат. Хто саме оплатив святкування, встановити не вдалося.Юрій Терещук — далеко не нова постать у митній системі.У 2015 році його призначили заступником начальника Волинської митниці. Уже наступного року посадовець опинився в центрі гучного скандалу з контрабандою бурштину.У березні 2016 року через митний пост «Волинь-Центральний»Контрабанду виявили польські правоохоронці, тоді як українські митники й прикордонники вантаж не затримали.За результатами службового розслідування Терещука звинуватили в неналежній організації роботи підпорядкованого управління боротьби з митними правопорушеннями. Його звільнили, однак того ж року він домігся поновлення на посаді через суд.Згодом прізвище Терещука знову з'явилося в повідомленнях про можливі зловживання. Під час розслідування ймовірних схем із розмитненням автомобілів на іноземній реєстрації ДБР проводило обшуки на Волинській митниці, зокрема, за інформацією місцевих ЗМІ, у його кабінеті.Пізніше Терещук перейшов працювати заступником начальника Буковинської митниці. У квітні 2021 року щодо нього відкрили дисциплінарне провадження та відсторонили від виконання обов'язків.Попри це, в останній декларації він, за інформацією розслідувачів, продовжує значитися заступником начальника Буковинської митниці.Не менш показовим виявився склад гостей святкування.Серед них журналісти ідентифікували— начальницю відділу кадрової роботи Київської обласної прокуратури. Її Lexus одним із перших прибув до комплексу.Зафіксували також автомобіль Volkswagen Touareg, яким, за даними розслідувачів, користувався— колишній заступник начальника оперативно-розшукового відділу прикордонної служби на Волині.На весіллі був і волинський бізнесмен— засновник компанії Verbena, яка виготовляє консервовану продукцію.За даними YouControl, наведеними журналістами, у 2026 році компанія продала державним установам продукції на 58 мільйонів гривень. Найбільше — прикордонникам.Приїхали на святкування й підприємицітаОкрему увагу журналістів привернув— колишній керівник Волинської митниці, який у 2020 році замінив Терещука на керівній посаді. Нині він працює на Львівській митниці.Раніше Вістаку скасували встановлену інвалідність, однак він домігся її відновлення через суд.Наступного дня після весілля журналісти зафіксували Вістака за столом у комплексі. За словами розслідувачів, помітивши знімальну групу, він залишив застілля.Сама присутність перелічених осіб на святкуванні не свідчить про їхню причетність до можливих порушень.Журналісти намагалися отримати пояснення щодо вартості весілля від самого Юрія Терещука. Однак він не відповідав на телефонні дзвінки та повідомлення і не відчинив дверей будинку.Його колишня, якій належить розкішний будинок поблизу Луцька, також відмовилася пояснювати, на яких підставах Терещук там проживає.«Ви дуже правильно зазначили — колишнього чоловіка. Всі питання, що стосуються людини, з якою я на даний момент не перебуваю у шлюбі, ви можете поставити лише йому», — відповіла вона.Зрештою розслідувачам вдалося поспілкуватися з новою дружиною Терещука — Оксаною Короткою.На запитання про те, хто оплатив весілля, жінка відповіла: «Ви бачили кількість людей, яка була?»Назвати нібито замовників Коротка відмовилася. А на повторне запитання, хто оплатив весілля — вона чи її чоловік, — сказала: «Дайте мені спокій».Після розмови з дружиною Терещука журналістам зателефонувала жінка, яка представилася його адвокаткою.Вона заявила, що її клієнт уже не митник, а військовослужбовець, а також поставила під сумнів правомірність знімання весілля без його дозволу.Ця заява викликала нові запитання. Адже в січні 2025 року Терещук уже потрапляв у скандал, пов'язаний із ТЦК Тоді, за повідомленнями ЗМІ, працівники територіального центру комплектування затримали колишнього митника, однакВідколи саме Терещук проходить військову службу і який його нинішній статус, журналістам з'ясувати не вдалося.Нагадаємо, раніше Юрій Терещук фігурував у ще одному скандалі, пов’язаному з благодійним аукціоном у Луцьку . Військовийзаявив, що на заході за 7 тисяч доларів продали м’яч із нібито підробленим автографом легендарного футболіста Роналдінью. За словами військового, Терещук, який був одним зі співорганізаторів аукціону, знав про підробку, однак сам ексмитник ці звинувачення публічно не прокоментував.Головне питання, яке порушують автори розслідування, — невідповідність між офіційно задекларованими статками Терещука та його способом життя.З одного боку — 841 гривня доходу, відсутність заощаджень і старий причіп. З іншого — дорогі автомобілі, брендовий одяг, проживання в розкішному будинку та весілля приблизно за 1,4 мільйона гривень.При цьому ніхто з родини Терещука не пояснив журналістам, хто оплатив святкування.

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