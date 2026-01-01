210 тисяч доларів, 240 тисяч євро та «відкати» з премій: стало відомо, кого затримали на Волині

Юрій Кременець. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній та національній валюті на мільйони гривень.



Про це



За інформацією співрозмовників видання, під час обшуків у селі Рованці, де Юрій Кременець проживає разом із матір'ю, правоохоронці вилучили 210 тисяч доларів, 240 тисяч євро та 850 тисяч гривень готівкою.



Як стало відомо ВолиньPost, суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також його відсторонили від посади.





Що відомо про справу

Нагадаємо, раніше Управління СБУ у Волинській області повідомило про



За версією правоохоронців, керівник підприємства зобов'язував працівників повертати йому частину преміальних виплат за серпень та вересень 2026 року. У разі відмови погрожував позбавити співробітників будь-яких премій у майбутньому.



Упродовж серпня–жовтня 2026 року правоохоронці задокументували факти отримання посадовцем 250 тисяч гривень неправомірної вигоди.



Під час санкціонованих обшуків у фігурантів справи вилучили грошові кошти на загальну суму понад 22 мільйони гривень в еквіваленті. За клопотанням слідчих суд наклав арешт на вилучені гроші.



Директору комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.



Зазначимо, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посадовцем, якого СБУ викрила на Волині за підозрою у вимаганні грошей із премій підлеглих, виявився директор КП «Волинський обласний центр служби крові». Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній та національній валюті на мільйони гривень.Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.За інформацією співрозмовників видання, під час обшуків у селі Рованці, де Юрій Кременець проживає разом із матір'ю,Як стало відомо ВолиньPost, суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також його відсторонили від посади.Нагадаємо, раніше Управління СБУ у Волинській області повідомило про викриття директора одного з комунальних підприємств Волинської обласної ради , який, за даними слідства, вимагав від підлеглих частину нарахованих їм премій.За версією правоохоронців, керівник підприємства зобов'язував працівників повертати йому частину преміальних виплат за серпень та вересень 2026 року. У разі відмови погрожував позбавити співробітників будь-яких премій у майбутньому.Упродовж серпня–жовтня 2026 року правоохоронці задокументували факти отримання посадовцем 250 тисяч гривень неправомірної вигоди.Під час санкціонованих обшуків у фігурантів справи вилучили грошові кошти на загальну суму понад 22 мільйони гривень в еквіваленті. За клопотанням слідчих суд наклав арешт на вилучені гроші.Директору комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

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