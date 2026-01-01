На Волині директор комунального підприємства вимагав гроші від підлеглих за нарахування премій





Про це



Співробітники СБУ викрили в Луцьку директора одного з комунальних підприємств Волинської обласної ради, який вимагав від підлеглих «відкати» з виплачених їм грошових премій.



Як встановило розслідування, директор зобов’язав працівників повертати йому частину преміальних виплат, нарахованих за серпень та вересень 2026 року. У разі відмови - погрожував позбавити співробітників будь-яких премій у майбутньому.



Упродовж серпня – жовтня 2026 року правоохоронці задокументували факти отримання зловмисником 250 тис. грн неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих обшуків, проведених у фігурантів справи, вилучено грошові кошти на загальну суму понад 22 млн у гривневому еквіваленті. За клопотанням слідчих на вилучені гроші судом накладено арешт.



Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням).



Досудове розслідування триває. Встановлюються усі особи та обставини кримінального правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ на Волині викрила директора комунального підприємства, який вимагав гроші від підлеглих за нарахування премій.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Співробітники СБУ викрили в Луцьку директора одного з комунальних підприємств Волинської обласної ради, який вимагав від підлеглих «відкати» з виплачених їм грошових премій.Як встановило розслідування, директор зобов’язав працівників повертати йому частину преміальних виплат, нарахованих за серпень та вересень 2026 року. У разі відмови - погрожував позбавити співробітників будь-яких премій у майбутньому.Упродовж серпня – жовтня 2026 року правоохоронці задокументували факти отримання зловмисником 250 тис. грн неправомірної вигоди.У ході санкціонованих обшуків, проведених у фігурантів справи, вилучено грошові кошти на загальну суму понад 22 млн у гривневому еквіваленті. За клопотанням слідчих на вилучені гроші судом накладено арешт.Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням).Досудове розслідування триває. Встановлюються усі особи та обставини кримінального правопорушення.

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