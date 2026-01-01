На Волині директор комунального підприємства вимагав гроші від підлеглих за нарахування премій
Сьогодні, 10:36
СБУ на Волині викрила директора комунального підприємства, який вимагав гроші від підлеглих за нарахування премій.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Співробітники СБУ викрили в Луцьку директора одного з комунальних підприємств Волинської обласної ради, який вимагав від підлеглих «відкати» з виплачених їм грошових премій.
Як встановило розслідування, директор зобов’язав працівників повертати йому частину преміальних виплат, нарахованих за серпень та вересень 2026 року. У разі відмови - погрожував позбавити співробітників будь-яких премій у майбутньому.
Упродовж серпня – жовтня 2026 року правоохоронці задокументували факти отримання зловмисником 250 тис. грн неправомірної вигоди.
У ході санкціонованих обшуків, проведених у фігурантів справи, вилучено грошові кошти на загальну суму понад 22 млн у гривневому еквіваленті. За клопотанням слідчих на вилучені гроші судом накладено арешт.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням).
Досудове розслідування триває. Встановлюються усі особи та обставини кримінального правопорушення.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Співробітники СБУ викрили в Луцьку директора одного з комунальних підприємств Волинської обласної ради, який вимагав від підлеглих «відкати» з виплачених їм грошових премій.
Як встановило розслідування, директор зобов’язав працівників повертати йому частину преміальних виплат, нарахованих за серпень та вересень 2026 року. У разі відмови - погрожував позбавити співробітників будь-яких премій у майбутньому.
Упродовж серпня – жовтня 2026 року правоохоронці задокументували факти отримання зловмисником 250 тис. грн неправомірної вигоди.
У ході санкціонованих обшуків, проведених у фігурантів справи, вилучено грошові кошти на загальну суму понад 22 млн у гривневому еквіваленті. За клопотанням слідчих на вилучені гроші судом накладено арешт.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням).
Досудове розслідування триває. Встановлюються усі особи та обставини кримінального правопорушення.
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