Біля Луцька загинув 19-річний пішохід
Сьогодні, 10:22
На Волині внаслідок ДТП загинув 19-річний пішохід: поліція встановлює обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 16 листопада поблизу Луцька.
Близько 23 години на автодорозі Р-14 водій автомобіля Citroen допустив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині.
Від отриманих травм 19-річний пішохід помер. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди будуть встановлені під час досудового розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 16 листопада поблизу Луцька.
Близько 23 години на автодорозі Р-14 водій автомобіля Citroen допустив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині.
Від отриманих травм 19-річний пішохід помер. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди будуть встановлені під час досудового розслідування.
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