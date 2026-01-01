Біля Луцька загинув 19-річний пішохід





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері 16 листопада поблизу Луцька.



Близько 23 години на автодорозі Р-14 водій автомобіля Citroen допустив наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині.



Від отриманих травм 19-річний пішохід помер. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди будуть встановлені під час досудового розслідування.







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