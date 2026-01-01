«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової

Каріна Ілюшенко нарікає на результат ринопластики, яку їй зробили у травні. Дівчина записала вже кілька відео у тіктоці на цю тему. Журналісти Beauty Art до Тетяни Зубанової. Хотіла зробити ринопластику: звузити носову перегородку та припідняти кінчик носа. Але, як стверджує блогерка, результат операції в цьому центрі її розчарував.



«Основна претензія, що ніс у мене получився кривий, з'явилась якась горбинка – ніби з'їхала перегородка, до того ж я ним абсолютно не дихаю, – бідкається Каріна Ілюшенко. – На всі відео, які я викладаю у тікток, Тетяна Зубанова каже, що я сама винна, бо не пройшла реабілітацію. На реабілітацію вона мене послала у Волинську обласну лікарню, хоч операцію робили у приватній клініці. Сказала відходити 10 реабілітацій – я пройшла 6 – результату було нуль. Довелось завершити реабілітацію у приватній клініці. Результату не було – Тетяна Зубанова потім казала, що мій ніс і до операції був кривий. Він у мене трошки був кривий. Ще після операції сказали, що мені його вирівняли. Зробили ще гірше, ніж було».





Наступного року дівчина планує виправити ніс у іншій клініці. Під кожним відео Каріни щодо невдалої ринопластики бачимо також коментарі інших людей, які теж скаржаться на послуги центру. Одна з ексклієнток, яка захотіла зберегти анонімність, навіть, ймовірно, судилась із директоркою центру.



Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли пацієнтки публічно висловлюють претензії до роботи пластичного хірурга Тетяни Зубанової. Раніше ВолиньPost писав про 32-річну лучанку Тетяну, яка заявила, що



Згодом справа дійшла до суду. Однак, станом на початок 2022 року Луцький міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову пацієнтки до ТОВ «Б’юті Арт» про захист прав споживача та відшкодування матеріальної й моральної шкоди.





Що каже лікар Зубанова?

Директорка центру Beauty Art і за сумісництвом пластичний хірург Тетяна Зубанова телефоном підтвердила, що така пацієнтка дійсно у неї була. А згодом надіслала на редакційну пошту офіційну відповідь.



У листі від медичного центру пластичної хірургії Beauty Art йдеться про таке:



«Медичний центр Beauty Art працює суворо в межах чинного законодавства України. Для нашого медичного центру безпека, здоров’я та задоволеність пацієнтів є головним пріоритетом.



Ми завжди відкриті до конструктивного діалогу з пацієнтами, якщо виникає така необхідність в порядку передбаченому договором та іншими документами. Водночас наголошуємо, що ринопластика — це складне хірургічне втручання, результат якого залежить від багатьох індивідуальних особливостей та суворого дотримання пацієнтом рекомендацій.



Ситуації, коли пацієнт порушує режим, а потім висуває претензії через результат ринопластики, є поширеним юридичним та медичним викликом для хірурга та закладу».



Клініка також пояснила, чи були конкретні домовленості та підписаний договір із клієнткою Каріною Ілюшенко:



«З усіма пацієнтами в 100% випадків без виключень медичний центр підписує договір.



Наш медичний центр спеціалізується саме на естетичній корекції та не проводить операцій на внутрішній перегородці. Якщо у пацієнта початково була викривлена перегородка, естетична операція не виправить внутрішні анатомічні порушення дихання.



Якщо пацієнтка звернулася в медичний центр з приводу редукційної естетичної ринопластики, як у даному випадку, то саме така операція їй і була виконана. Пацієнтка мала водночас кривий ніс і переділку до операції і була про це попереджена, як і про те, що центр не виконує операцій на переділці і це викривлення не було предметом операції.



Ринопластика вимагає жорсткої дисципліни. На жаль, у гонитві за контентом для соцмереж – зйомки відео, стрибки та активні рухи в гіпсі – пацієнтка піддала ніс динамічним навантаженням відразу після операції в гіпсовій пов’язці (в підтвердження є відео в інтернеті) без дотримання режиму спокою. Ніс у цих випадках зростається самовільно. І – як наслідок – нерівності і викривлення. Плюс раннє носіння окулярів, які створюють прямий тиск на неокріплі кістки та категоричну відмову від планових реабілітаційних процедур.



Також причиною порушення дихання після операції став стан тканин. Шкіра, яка стала товстою, червонястою та інфільтрованою внаслідок сторонніх дій пацієнта (самолікування, несанкціоновані ін’єкції), спровокувала внутрішній набряк. – ідеться в офіційному коментарі Тетяни Зубанової. – Саме цей інфільтрат блокує повітряні шляхи, а не робота хірурга. Таке самолікування, на жаль, може призвести до змін у шкірі.



Підтвердженням цього є різниця в товщині тканин влітку і восени, яке можна бачити на відео.



Водночас в проведенні фізіотерапевтичних процедур, які б змінили ситуацію на краще, пацієнтка категорично відмовилась».



Тетяна Зубанова наголошує – для вдалого відновлення час має значення:



«Повне відновлення після ринопластики триває від 12 до 18 місяців. Якщо після операції пройшло лише 6 місяців, тканинна структура ще не сформована. Ніс продовжує змінюватися щодня, шкіра скорочується. При чому при товстішій шкірі цей процес довший. І будь-які сторонні маніпуляції на цьому етапі є критичними.



Пацієнтка, яка проігнорувала рекомендації, категорично відмовилась від післяопераційної реабілітації, займається самолікуванням – і несе за це відповідальність».



Також у клініці додали, що враховуючи публічні образи медичного центру і лікаря, а також розповсюдження неправдивої інформаціі у значних обсягах, організації і провокування конфлікту та інші протиправні дії, медичний центр Beauty Art залишає за собою право захищати свої права у порядку, передбаченому законом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відома луцька блогерканарікає на результат ринопластики, яку їй зробили у травні. Дівчина записала вже кілька відео у тіктоці на цю тему. Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» вирішили розібратися в ситуації, що склалась навколо пластичної операції. Дівчина розповіла, що у травні звернулась у медичний центр пластичної хірургіїдо. Хотіла зробити ринопластику: звузити носову перегородку та припідняти кінчик носа. Але, як стверджує блогерка, результат операції в цьому центрі її розчарував.«Основна претензія, що ніс у мене получився кривий, з'явилась якась горбинка – ніби з'їхала перегородка, до того ж я ним абсолютно не дихаю, – бідкається Каріна Ілюшенко. – На всі відео, які я викладаю у тікток, Тетяна Зубанова каже, що я сама винна, бо не пройшла реабілітацію. На реабілітацію вона мене послала у Волинську обласну лікарню, хоч операцію робили у приватній клініці. Сказала відходити 10 реабілітацій – я пройшла 6 – результату було нуль. Довелось завершити реабілітацію у приватній клініці. Результату не було – Тетяна Зубанова потім казала, що мій ніс і до операції був кривий. Він у мене трошки був кривий. Ще після операції сказали, що мені його вирівняли. Зробили ще гірше, ніж було».Наступного року дівчина планує виправити ніс у іншій клініці. Під кожним відео Каріни щодо невдалої ринопластики бачимо також коментарі інших людей, які теж скаржаться на послуги центру. Одна з ексклієнток, яка захотіла зберегти анонімність, навіть, ймовірно, судилась із директоркою центру.Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли пацієнтки публічно висловлюють претензії до роботи пластичного хірурга Тетяни Зубанової. Раніше ВолиньPost писав про 32-річну лучанку Тетяну, яка заявила, що постраждала внаслідок пластичної операції, проведеної лікаркою у клініці ТОВ «Б’юті Арт» . Сама ж Тетяна Зубанова свою провину заперечувала.Згодом справа дійшла до суду. Однак, станом на початок 2022 року Луцький міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову пацієнтки до ТОВ «Б’юті Арт» про захист прав споживача та відшкодування матеріальної й моральної шкоди.Директорка центру Beauty Art і за сумісництвом пластичний хірург Тетяна Зубанова телефоном підтвердила, що така пацієнтка дійсно у неї була. А згодом надіслала на редакційну пошту офіційну відповідь.«Медичний центр Beauty Art працює суворо в межах чинного законодавства України. Для нашого медичного центру безпека, здоров’я та задоволеність пацієнтів є головним пріоритетом.Ми завжди відкриті до конструктивного діалогу з пацієнтами, якщо виникає така необхідність в порядку передбаченому договором та іншими документами. Водночас наголошуємо, що ринопластика — це складне хірургічне втручання, результат якого залежить від багатьох індивідуальних особливостей та суворого дотримання пацієнтом рекомендацій.Ситуації, коли пацієнт порушує режим, а потім висуває претензії через результат ринопластики, є поширеним юридичним та медичним викликом для хірурга та закладу».Клініка також пояснила, чи були конкретні домовленості та підписаний договір із клієнткою Каріною Ілюшенко:«З усіма пацієнтами в 100% випадків без виключень медичний центр підписує договір.Наш медичний центр спеціалізується саме на естетичній корекції та не проводить операцій на внутрішній перегородці. Якщо у пацієнта початково була викривлена перегородка, естетична операція не виправить внутрішні анатомічні порушення дихання.Якщо пацієнтка звернулася в медичний центр з приводу редукційної естетичної ринопластики, як у даному випадку, то саме така операція їй і була виконана. Пацієнтка мала водночас кривий ніс і переділку до операції і була про це попереджена, як і про те, що центр не виконує операцій на переділці і це викривлення не було предметом операції.Ринопластика вимагає жорсткої дисципліни. На жаль, у гонитві за контентом для соцмереж – зйомки відео, стрибки та активні рухи в гіпсі – пацієнтка піддала ніс динамічним навантаженням відразу після операції в гіпсовій пов’язці (в підтвердження є відео в інтернеті) без дотримання режиму спокою. Ніс у цих випадках зростається самовільно. І – як наслідок – нерівності і викривлення. Плюс раннє носіння окулярів, які створюють прямий тиск на неокріплі кістки та категоричну відмову від планових реабілітаційних процедур.Також причиною порушення дихання після операції став стан тканин. Шкіра, яка стала товстою, червонястою та інфільтрованою внаслідок сторонніх дій пацієнта (самолікування, несанкціоновані ін’єкції), спровокувала внутрішній набряк. – ідеться в офіційному коментарі Тетяни Зубанової. – Саме цей інфільтрат блокує повітряні шляхи, а не робота хірурга. Таке самолікування, на жаль, може призвести до змін у шкірі.Підтвердженням цього є різниця в товщині тканин влітку і восени, яке можна бачити на відео.Водночас в проведенні фізіотерапевтичних процедур, які б змінили ситуацію на краще, пацієнтка категорично відмовилась».«Повне відновлення після ринопластики триває від 12 до 18 місяців. Якщо після операції пройшло лише 6 місяців, тканинна структура ще не сформована. Ніс продовжує змінюватися щодня, шкіра скорочується. При чому при товстішій шкірі цей процес довший. І будь-які сторонні маніпуляції на цьому етапі є критичними.Пацієнтка, яка проігнорувала рекомендації, категорично відмовилась від післяопераційної реабілітації, займається самолікуванням – і несе за це відповідальність».

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