Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО

Володимира Гавриша, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Сторона захисту наполягає на безпідставності звинувачень та стверджує, що фонд займався реальною волонтерською діяльністю.



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На початку повномасштабного вторгнення сотні українських волонтерів виїжджали за кордон, щоб доставляти гуманітарну допомогу для військових і цивільного населення. Однак згодом правоохоронці виявили випадки, коли окремі громадяни після таких поїздок не поверталися в Україну.



Через це під перевірки потрапила низка благодійних організацій, серед яких і фонд «Сучасна Україна». Тепер обставини справи з'ясовують у суді.



Захист Гавриша заявляє про відсутність доказів

За версією сторони обвинувачення, через благодійний фонд могли організовувати незаконний перетин державного кордону. Водночас адвокат Володимира Гавриша категорично заперечує звинувачення.



«Справа стосується нібито, за версією сторони обвинувачення, організації благодійним фондом незаконного перетину кордону. Але нюанс цієї історії в тому, що будь-яких доказів і самої події насправді не було. І ми зараз, як захист, допомагаємо суду розібратися у фактичних обставинах і прийти до законного рішення», — зазначив адвокат.



За словами захисника, обвинувачення не має належного доказового підґрунтя, а діяльність фонду була спрямована на допомогу українцям під час війни.



Свідок розповів, як фонд організовував поїздки за кордон

Під час чергового судового засідання заслухали свідка, який із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до волонтерського руху та співпрацював із фондом.



За його словами, представники організації щоразу наголошували на необхідності своєчасного повернення в Україну та попереджали про недопустимість порушення встановлених термінів перебування за кордоном.



Зокрема, під час допиту свідка запитали, чи обговорювали з ним Володимир Гавриш або інші працівники фонду необхідність повернення у визначений термін.



«Було окреме питання, проговорювалося таке питання, що треба повернутися у встановлені строки. Обов'язково ти маєш повернутися саме в цю дату, без запізнення. Постійно на цьому наголошувалося, кожного разу, під час усіх виїздів», — розповів свідок.



Таким чином, за словами свідка, волонтерів заздалегідь інформували про правила перетину кордону та необхідність їх дотримання.



Адвокат також зазначив, що фонд продовжує благодійну діяльність та співпрацює з міжнародними партнерами.



Остаточного рішення у справі суд поки не ухвалив.



Чергове засідання відклали на прохання самого Володимира Гавриша. Керівник благодійного фонду попросив надати йому додатковий час, щоб підготуватися до надання власних свідчень у суді.



Розгляд справи продовжиться під час наступного засідання.







Наразі вина Володимира Гавриша не встановлена судом. Відповідно до презумпції невинуватості, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справи щодо керівника благодійного фонду «Сучасна Україна», якого обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Сторона захисту наполягає на безпідставності звинувачень та стверджує, що фонд займався реальною волонтерською діяльністю.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Аверс».На початку повномасштабного вторгнення сотні українських волонтерів виїжджали за кордон, щоб доставляти гуманітарну допомогу для військових і цивільного населення. Однак згодом правоохоронці виявили випадки, коли окремі громадяни після таких поїздок не поверталися в Україну.Через це під перевірки потрапила низка благодійних організацій, серед яких і фонд «Сучасна Україна». Тепер обставини справи з'ясовують у суді.За версією сторони обвинувачення, через благодійний фонд могли організовувати незаконний перетин державного кордону. Водночас адвокат Володимира Гавриша категорично заперечує звинувачення.«Справа стосується нібито, за версією сторони обвинувачення, організації благодійним фондом незаконного перетину кордону. Але нюанс цієї історії в тому, що будь-яких доказів і самої події насправді не було. І ми зараз, як захист, допомагаємо суду розібратися у фактичних обставинах і прийти до законного рішення», — зазначив адвокат.За словами захисника, обвинувачення не має належного доказового підґрунтя, а діяльність фонду була спрямована на допомогу українцям під час війни.Під час чергового судового засідання заслухали свідка, який із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до волонтерського руху та співпрацював із фондом.За його словами, представники організації щоразу наголошували на необхідності своєчасного повернення в Україну та попереджали про недопустимість порушення встановлених термінів перебування за кордоном.Зокрема, під час допиту свідка запитали, чи обговорювали з ним Володимир Гавриш або інші працівники фонду необхідність повернення у визначений термін.«Було окреме питання, проговорювалося таке питання, що треба повернутися у встановлені строки. Обов'язково ти маєш повернутися саме в цю дату, без запізнення. Постійно на цьому наголошувалося, кожного разу, під час усіх виїздів», — розповів свідок.Таким чином, за словами свідка, волонтерів заздалегідь інформували про правила перетину кордону та необхідність їх дотримання.Адвокат також зазначив, що фонд продовжує благодійну діяльність та співпрацює з міжнародними партнерами.Остаточного рішення у справі суд поки не ухвалив.Чергове засідання відклали на прохання самого Володимира Гавриша. Керівник благодійного фонду попросив надати йому додатковий час, щоб підготуватися до надання власних свідчень у суді.Розгляд справи продовжиться під час наступного засідання.

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